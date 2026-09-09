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Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet

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Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet

Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı. Sanık Cemil Koç, genç kadını tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma talebini yineledi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet
Başlık ResmiAyşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet
Başlık ResmiAyşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı: Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet

Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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