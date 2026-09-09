Türkiye'nin kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk yarısında 1,7 trilyon dolarlık milli gelire ulaşıldığını açıkladı. Bolat, kişi başına düşen milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükseleceğini söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde kapılarını açan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katıldığı törenle başladı. Bölge sanayisinin vitrini niteliğindeki organizasyonda konuşan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son büyüme rakamlarına dikkat çekerek milli gelir ve ihracat hedeflerine ilişkin kritik veriler paylaştı.

Bolat, son dönemlerde ekonomide yaşanan büyüme ile kişi başı milli geliri yıl sonunda 20 bin 500 dolara çıkaracaklarını ifade etti.

Bolat, "Hükümet olarak 81 vilayetimizin hepsinde ayırt etmeden, kalkınma için hangi öncelikli alanlar varsa o destekleri veriyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat bizim 4 tane kırmızı çizgimiz. Ve Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

"TÜRKİYE 24 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

Satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı; Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk.

İHRACATTA 282 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal, ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" dedi.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

"YATIRIM YOKSA ÜRETİM OLMAZ"

Ekonomik büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil, özel sektörün yatırımları ve üretim gücüyle birlikte gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, sanayi, tarım, hizmetler ve ticaret sektörlerinin birbirini tamamladığını söyledi.

Bolat, "Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor; ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor" diye konuştu.

Ekonomik gelişmenin yanı sıra eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, çevreden kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, temel hedeflerinin huzur ve barış içerisinde ekonomik gelişmeyi artırarak halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirtti.

ÇERKEZKÖY TRAKYA’NIN SANAYİ LOKOMOTİFİ OLDU

Çerkezköy ve Trakya'nın sanayi potansiyeline ilişkin Bakan Bolat, ilçenin önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini söyledi. Bolat, "Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la, bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi" dedi.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

Sanayi ve üretime yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarında verilen desteklerle sanayicilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ESNAFA 150 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLDİ

Esnaf kredilerine ilişkin de bilgi veren Bolat, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada sözünü verdiği 150 milyon liralık kaynağın gönderildiğini belirtti. Bolat, "7 ayda, 8 ayda 1,4 milyar lira yüzde 20 maliyetle esnaf kredileri dağıtmıştık ve 150 milyon lirayı da yarın gönderiyoruz demiştim. Onu gönderdik, esnaflara dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İŞ YAPMA ZAMANI"

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın bölge ticareti açısından önemine dikkat çeken Bakan Bolat, fuarın artık ticari bağlantıların kurulacağı ve iş hacminin artırılacağı bir platform olması gerektiğini söyledi. Bolat, "Çerkezköy Sanayi Fuarı'nın artık iş yapma zamanı geldi" diyerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin ve ekibi ile katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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