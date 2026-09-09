Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

Türkiye'nin kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk yarısında 1,7 trilyon dolarlık milli gelire ulaşıldığını açıkladı. Bolat, kişi başına düşen milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükseleceğini söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde kapılarını açan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katıldığı törenle başladı. Bölge sanayisinin vitrini niteliğindeki organizasyonda konuşan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son büyüme rakamlarına dikkat çekerek milli gelir ve ihracat hedeflerine ilişkin kritik veriler paylaştı.

Bolat, son dönemlerde ekonomide yaşanan büyüme ile kişi başı milli geliri yıl sonunda 20 bin 500 dolara çıkaracaklarını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kalkınma Yolu, haritayı değiştirecek! Bakan Bolat: Yeni şehirler ve lojistik merkezleri kurulacak
GÜNDEM

Kalkınma Yolu, haritayı değiştirecek! Bakan Bolat: Yeni şehirler ve lojistik merkezleri kurulacak

Bolat, "Hükümet olarak 81 vilayetimizin hepsinde ayırt etmeden, kalkınma için hangi öncelikli alanlar varsa o destekleri veriyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat bizim 4 tane kırmızı çizgimiz. Ve Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız
Başlık ResmiKişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

"TÜRKİYE 24 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

Satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı; Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk.

İHRACATTA 282 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal, ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" dedi.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız
Başlık ResmiKişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

"YATIRIM YOKSA ÜRETİM OLMAZ"

Ekonomik büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil, özel sektörün yatırımları ve üretim gücüyle birlikte gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, sanayi, tarım, hizmetler ve ticaret sektörlerinin birbirini tamamladığını söyledi.

Bolat, "Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor; ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi
GÜNDEM

Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi

Ekonomik gelişmenin yanı sıra eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, çevreden kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, temel hedeflerinin huzur ve barış içerisinde ekonomik gelişmeyi artırarak halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirtti.

ÇERKEZKÖY TRAKYA’NIN SANAYİ LOKOMOTİFİ OLDU

Çerkezköy ve Trakya'nın sanayi potansiyeline ilişkin Bakan Bolat, ilçenin önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini söyledi. Bolat, "Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la, bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi" dedi.

Kişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız
Başlık ResmiKişi başı milli gelirde 20 bin 500 dolar hedefi! Bakan Bolat: Yıl sonunda ulaşacağız

Sanayi ve üretime yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarında verilen desteklerle sanayicilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ESNAFA 150 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLDİ

Esnaf kredilerine ilişkin de bilgi veren Bolat, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada sözünü verdiği 150 milyon liralık kaynağın gönderildiğini belirtti. Bolat, "7 ayda, 8 ayda 1,4 milyar lira yüzde 20 maliyetle esnaf kredileri dağıtmıştık ve 150 milyon lirayı da yarın gönderiyoruz demiştim. Onu gönderdik, esnaflara dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İŞ YAPMA ZAMANI"

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın bölge ticareti açısından önemine dikkat çeken Bakan Bolat, fuarın artık ticari bağlantıların kurulacağı ve iş hacminin artırılacağı bir platform olması gerektiğini söyledi. Bolat, "Çerkezköy Sanayi Fuarı'nın artık iş yapma zamanı geldi" diyerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin ve ekibi ile katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu özel harekatı görünce teslim oldu
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
20 TANESİ YETTİ
20 TANESİ YETTİ
Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kayıp yolcular için seferberlik sürüyor! Bölgeye yeni gemi gönderiliyor
Kayıp yolcular için seferberlik sürüyor! Bölgeye yeni gemi gönderiliyor
Kaydet
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi
Kaydet
Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor
Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.