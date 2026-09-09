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Dünya

Fransız basını Türkiye'nin yeni projesini yazdı! "Dünyada sadece 12 ülke yapabildi"

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Fransız basını Türkiye'nin yeni projesini yazdı!

Fransız basını, Türkiye'nin Somali'de inşa ettiği uzay üssünü mercek altına aldı. Le Monde, Hint Okyanusu kıyısındaki tesis için "Türk uzay programının gelecekteki amiral gemisi" ifadesini kullanırken, projenin uydu fırlatma üssü ile balistik test sahasını bir araya getireceğini yazdı.

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Türkiye'nin uzay alanındaki hedefleri Avrupa basınının gündemine girdi. Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın Somali'nin Hint Okyanusu kıyısında yürüttüğü uzay üssü projesini ayrıntılarıyla ele aldı.

Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği ekonomik ve askeri işbirliğine işaret ederken, projenin Ankara'nın uzaya bağımsız erişim hedefinde kritik rol oynayacağını yazdı.

Fransız basını Türkiye'nin yeni projesini yazdı! "Dünyada sadece 12 ülke yapabildi"
Başlık ResmiFransız basını Türkiye'nin yeni projesini yazdı! "Dünyada sadece 12 ülke yapabildi"

"TÜRK UZAY PROGRAMININ GELECEKTEKİ AMİRAL GEMİSİ"

Le Monde, çalışmaların Ekim 2025'ten bu yana Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Warsheikh'te sürdüğünü ileri sürdü:

"Hint Okyanusu kıyısında, Mogadişu'nun 70 kilometre kuzeyinde yer alan Warsheikh, Türk uzay programının gelecekteki amiral gemisine ev sahipliği yapacak."

Bölgede kurulacak uydu fırlatma üssünün Türkiye'nin savunma sanayisinin füze testlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bir balistik test sahasıyla birleştirileceği öne sürüldü.

TÜRKİYE DÜNYADA 13'ÜNCÜ ÜLKE OLACAK

Le Monde, projenin maliyetinin yaklaşık 350 milyon dolar olarak tahmin edildiğini yazdı. Gazeteye göre tesisin faaliyete geçmesi, Türkiye'ye kendi imkanlarıyla uzaya erişim yolunda stratejik bir kabiliyet kazandıracak.

Analizde, "Bu üs sayesinde Türkiye, kendi uzay fırlatma tesisine sahip dünyadaki 13'üncü ülke olacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren Mergen Analytical Strategies Direktörü de Le Monde'a yaptığı değerlendirmede projenin Ankara açısından önemini şöyle anlattı:

"Ankara için bu, uzaya tamamen özerk bir şekilde erişmesini ve küresel uzay ekonomisindeki konumunu güçlendirmesini sağlayacak stratejik bir altyapıdır."

SOMALİ'NİN KONUMU TÜRKİYE'YE AVANTAJ SAĞLIYOR

Fransız gazetesi, Somali'nin seçilmesinde Ankara ile Mogadişu arasındaki yakın ilişkilerin yanı sıra coğrafi avantajların da belirleyici olduğunu hatırlattı.

Somali'nin ekvatora yakın konumu, uydu fırlatmalarında yakıt ihtiyacını azaltırken daha fazla yükün yörüngeye taşınmasına imkan sağlıyor. Hint Okyanusu'na açılan geniş kıyı şeridi ise fırlatma sırasında ayrılan parçaların güvenli bölgelere düşmesi açısından avantaj sunuyor.

Le Monde'a konuşan bir Türk hükümet kaynağı, tesisin yalnızca Türkiye'nin uyduları için kullanılmayacağını söyledi. Habere göre Ankara, başka ülkelerin uydularını da yörüngeye taşıyarak projeyi ticari gelir sağlayan bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Diğer yandan Le Monde, Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirirken savunma sanayisindeki dönüşümüne de geniş yer ayırdı. Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla uluslararası savunma pazarında güçlü bir konum elde ettiğini ve aynı sanayi modelini uzay sektörüne taşıdığına işaret etti.

Haberde Türkiye'nin geçmişte Avrupa ve Japon şirketlerinden tedarik ettiği uydu teknolojilerinde önemli mesafe aldığı belirtilerek, Türk havacılık ve uzay sanayisinin artık görüntüleme, haberleşme ve navigasyon gibi alanlarda kendi sistemlerini geliştirebilecek seviyeye ulaştığı değerlendirmesine yer verildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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