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Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı

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Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı
Fotoğraf Başlığı Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Kürşat Bahadır yaşadıklarını anlattı. Geminin su almaya başlamasıyla insanların kapılara koştuğunu ama kapıların kilitli olduğunu söyleyen Bahadır "Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı." dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehri açıklarında batan gemide yolculuk yapan ve Hatay'da ikamet eden Kürşat Bahadır geminin su almaya başlamasıyla beraber yaşanan hayat mücadelesini ve insanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Geminin su almaya başlamasıyla beraber insanların kapılara yöneldiğini ve kapıların kapalı olduğunu söyleyen Bahadır, "Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı" ifadelerini kullandı.

Girne'den Mersin'e doğru giden ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan insanlar zor anlar yaşadı. Gemide yaşanan can pazarına anbean şahit olan ve insanlara yardım etmeye çalışan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kürşat Bahadır, korku dolu anları anlattı.

Kürşat Bahadır
Başlık ResmiKürşat Bahadır

"GEMİNİN İÇİNDE İZDİHAM OLDU"

Geminin su almaya başlamasıyla insanların yöneldiği kapıların kapalı olduğunu söyleyen Kürşat Bahadır, insanların izdihamla beraber zor anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Gemi hareket etmeye başladıktan sonra dalgalara vurdukça koltukların altından ve sırtımızı dayadığımız alandan sular çıkmaya başladı. İnsanlar artık geri dönmek istedi. Makine sorumlusu, kaptanla görüşeceğini söyledi. Ardından dalga vurunca sol tarafı vurdu ve makine sorumlusu geminin arka tarafına doğru koşmamızı söyledi. Herhangi bir yelek vesaire dağıtılmadı, yerlerinin gösterimi yapılmadı. Herkes batmayan tarafa doğru koşmaya başladığı zaman geminin içinde izdiham oldu. Kapılar kapalı olduğu için kimse dışarıya çıkamadı, insanlar kapıları kırmaya çalıştı. Gemiye yan yattıktan sonra insanlar yatan tarafa doğru kaymaya başladı ve ondan sonra kimse kendini yukarıya çekemedi. Arkamdan gelen 2 kadının, kapıyı kır ve kurtar bizi demesi üzerine kapıyı kırdıktan sonra onlarla beraber güverteye çıkmıştı" dedi.

Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı
Başlık ResmiGirne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı

"AMCAYI ELİME ZİNCİRLE BAĞLAMAYA ÇALIŞTIM"

Batan geminin içinde mahsur kalan insanları hayata tutundurmak amacıyla mücadele verdiğini söyleyen Bahadır, insanların yardım çığlıkları ve kurtarılmayı bekledikleri camı kırmak için dakikalarca mücadele verdiğini anlatarak, "Biz yukarıya çıktıktan sonra çoğu insan daha camların altında yaşıyordu ve kurtarılmayı bekliyordu. Ölenler de vardı ama kurtarılmayı bekleyenleri arkamızda bırakmak istemediğimiz için camı kırmaya çalıştım. Camın altında bir anne 2 evladına sarılmış halde 'Lütfen çocuklarımı kurtarın' diyordu. O esnada karınlarına kadar su gelmişti. Biz onları gördükten sonra camı kırmaya çalıştık ama kıramadık ama duyduğum kadarıyla anne ve çocuğu kurtarıldı. Çok mutluyum anne ve evladı kurtarıldığı için. Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı. Kayıp olanlardan bir amca vardı, o amcayı elime zincirle bağlamaya çalışmıştım. Elime zincirle bağladıktan sonra 'Korkma amca ben senin yanındayım, seni bırakmayacağım' şeklinde şeyler söyledim. Ortalama 30 dakika kendisini boğulmaması için yukarıda tutmaya çalıştım. En son dalganın sert vurmasıyla kayıp, geminin batan tarafına doğru sürüklendi" dedi.

BAKMADAN GEÇME
Girne
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Girne'deki gemi faciasında dikkat çeken karar! Bir üst düzey isim daha görevden alındı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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