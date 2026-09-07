Girne'deki gemi faciasında dikkat çeken karar! Bir üst düzey isim daha görevden alındı

KKTC’de Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin ardından görevden almalar sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in de görevine son verildi. Böylece facia sonrası görevden alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevden almalar devam ediyor. Son olarak KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı.

Güneş’in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasının ardından görevine son verilen kamu görevlilerinin sayısı 6’ya çıktı.

ARIKLI İLE BAŞLAMIŞTI

Görevden alma süreci, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı ile başlamıştı. Arıklı’nın ardından bakanlık bünyesinde görev yapan 3 yetkili ile limanda görevli 2 kamu çalışanının da görevlerine son verilmişti.

FACİADA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi Filo Jet, 30 Ağustos’ta Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı.

Geminin Girne Limanı’na geri dönmeye çalıştığı sırada batması sonucu büyük bir facia yaşanmış; gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılırken, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Geminin enkazının deniz tabanında 554 metre derinlikte tespit edildiği açıklanmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Filo Jet faciasıyla ilgili adli soruşturma sürerken, kazada herhangi bir ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Yetkililerin görevden alınmasıyla birlikte facianın sorumlularının belirlenmesine yönelik süreç yakından takip ediliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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