KKTC'de gemi faciası sonrası flaş karar! 3 üst düzey yetkili görevden alındı

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri devam ediyor. Bakan Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından bakanlıkta 3 yetkilinin daha görevine son verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta yaşanan ve yolcu gemisinin alabora olmasıyla sonuçlanan facianın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki görev değişiklikleri sürüyor.

Bakan Erhan Arıklı’nın 2 Eylül’de görevden alınmasının ardından bakanlığın üst yönetiminde de değişikliğe gidildi.

ÜST DÜZEY 3 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Kararlara göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

Söz konusu kararların 5 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

MÜSTEŞARLIĞA YENİ İSİM ATANDI

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre; görev değişikliği kapsamında Enver Öztürk’ün yerine Bakanlık Müsteşarlığı görevine Murat Saler atandı. Saler’in ataması da 5 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Mustafa Ambar ile Emsal Emirzadeoğulları’nın yerine ise henüz yeni bir isim atanmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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