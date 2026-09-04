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Dünya

Trump'tan Fed'e açık tehdit: "Faizi düşürün, ticareti durdururum"

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Trump'tan Fed'e açık tehdit:

ABD Başkanı Donald Trump, güçlü istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’na (Fed) faizleri düşürme çağrısında bulundu. Yüksek faizlerin ABD’yi ticarette dezavantajlı konuma getirdiğini savunan Trump, “Faizleri düşürün, aksi takdirde açık verdiğimiz ülkelerle ticareti durduracağım” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin çok üzerinde geldiğini belirterek, ekonomik görünümün faizlerin düşürülmesini gerektirdiğini savundu.

“ABD çok kısa bir süre öncesine göre çok daha güçlü bir kredi konumunda” ifadelerini kullanan Trump, Fed’in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, “Güçlü bir ülke, daha düşük faiz oranı demektir. Bu, daha iyi bir kredi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

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TİCARET TEHDİDİ

Faiz politikasını ABD’nin dış ticaretiyle ilişkilendiren Trump, Washington’ın ticaret açığı verdiği ülkelere yönelik yeni adımlar atabileceği mesajını verdi. Trump, “Faiz oranını düşürün, aksi takdirde açık verdiğimiz ülkelerle ticareti durduracağım” dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin son tarife kararını da eleştiren Trump, ticaret açığı bulunan ülkelerle ticaretin durdurulmasının tarifelerden “daha iyi” olacağını öne sürdü.

Fed yönetimine de tepki gösteren Trump, yüksek faiz oranlarının ABD’yi “çok adaletsiz bir dezavantaja” sürüklediğini belirterek, buna izin vermeyeceğini söyledi.

"BÜYÜME ENFLASYONA NEDEN OLMAZ"

Trump, daha sonraki paylaşımında ise güçlü istihdam verilerinin piyasalar tarafından olumlu karşılanması gerektiğini savundu.

Ekonomik büyümenin enflasyona neden olduğu yönündeki yaklaşıma karşı çıkan Trump, “Büyüme enflasyona neden olmaz” dedi.

ABD ekonomisinin yıllık yüzde 2, 3 veya 4 yerine yüzde 15-20 oranında büyümesi gerektiğini savunan Trump, daha hızlı büyümenin ülkenin borçlarını azaltmasına ve mali durumunu güçlendirmesine yardımcı olacağını ileri sürdü.

Trump ayrıca, güçlü ekonomik verilerin faizlerin yükseltilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmasını eleştirerek piyasaların “yanlış bir gerçeklik” içinde hareket ettiğini savundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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