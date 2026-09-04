ÖZEL│Trabzonspor’un yeni golcüsü, Bayern Münih'in kapısından dönmüş: Tam bir ceza sahası tilkisi

Transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzonspor, Danimarka’nın Midtjylland takımından Franculino Gluda Dju’yu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gine-Bissaulu santrfor için 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transferi Türkiye Gazetesi’ne değerlendiren Danimarkalı gazeteciler, 22 yaşındaki yıldızın geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle Bayern Münih’in kapısından döndüğüne dikkat çekti.

Trabzonspor, yaz transfer sezonunun sona ermesine saatler kala ses getiren bir takviyeye daha imza attı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu Danimarka Ligi’nde gol kralı olarak tamamlayan ve Avrupa devlerinin peşinde olduğu yıldız futbolcu Franculino Gluda Dju’yu kadrosuna kattı. Danimarkalı futbol muhabirleri; Gine-Bissaulu oyuncunun transfer süreci, teknik özellikleri ve potansiyeli hakkında Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

DANIEL THORSOE BAK (BOLD.DK): BAYERN MÜNİH TEKLİF YAPTI

22 yaşındaki futbolcunun geçen sezonki performansına ve teknik yönlerine dikkat çeken Bold.dk muhabiri Daniel Thorsoe Bak, “Franculino, Danimarka Superliga'sının en iyisi olmasa bile en iyi oyuncularından biri oldu. Özellikle geçen yıl sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, yine de inanılmaz bir sezon geçirdi ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Maç sırasında neredeyse görünmez olabilir ama o, fırsat doğduğu an affetmeyen gerçek bir golcüdür. Teknik seviyesi oldukça yüksek ve genellikle alışılagelmişin dışında çözümler tercih ederek oldukça estetik bir oyun sergiler. Onun en büyük güçlü yönleri, bitirici vuruş tekniği ve gol sezgisidir. Geçtiğimiz yaz Bayern Münih gibi bir kulübün ona teklif yapmasının ardından, sakatlık yaşamasaydı hiç şüphesiz daha da büyük bir lige transfer olacaktı. Tamamen sağlıklı kalsaydı bonservis bedeli de çok daha yüksek olurdu." diye konuştu.

Trabzonspor, 4+1 yıllığına renklerine bağladığı Franculino Dju'ya 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödeyecek.

“ARAL’IN OLMASI ONUN İÇİN ARTI”

Gine-Bissaulu oyuncunun transfer tercihine değinen Bak, “Bence bu onun için sağlam bir hamle ancak sakatlıklardan uzak kalır ve eski seviyesine dönerse çok daha üst seviyelere ulaşma potansiyeli olduğuna inanıyorum. Aral Şimşir ile yeniden bir araya gelmesi onun için kesinlikle büyük bir artı; FC Midtjylland'da birlikte geçirdikleri dönemde harika bir uyum yakalamışlardı. Ayrıca Mohamed Salah gibi dev yıldızları Türkiye Süper Ligi’nde görmek çok ilginç.” ifadelerini kullandı.

“MÜKEMMEL VURUŞLARI VAR”

Trabzonspor’un hücum gücünden bahseden Danimarkalı gazeteci, “Takımın hücum hattı çok heyecan verici görünüyor. Franculino; Aral Şimşir ve Mohamed Salah gibi oyuncular tarafından beslenme ihtimalinden şüphesiz çok etkilenmiştir. Daha önce o çapta yıldızlarla birlikte hiç oynamadı ama kendisi de bir takımda başlıca isimlerden biri olmaya alışkın. O, az bir fırsat bile bulsa golü yapacak potansiyele sahip tam bir ceza sahası tilkisi. Olağanüstü gol sezgileri ve mükemmel vuruşları da var.” sözlerini sarf etti.

“BARCELONA EN BÜYÜK HEDEFİ”

Dju’yu tarz ve potansiyel olarak başka oyuncularla kıyaslamanın zor olduğunu vurgulayan gazeteci, sözlerini şöyle tamamladı:

Sıklıkla tamamen beklenmedik şeyler yapan ve son derece kendine has tarzı olan bir oyuncu. Bu da onu doğrudan başka biriyle kıyaslamayı zorlaştırıyor. Belirli bir kıyaslama yapmak zor olsa da, onun büyük bir Lionel Messi hayranı olduğunu ve gelecekte FC Barcelona'da oynama konusunda büyük bir hedefi bulunduğunu biliyorum.

KASPER GANZHORN PETERSEN (TV 2 SPORT): EN İYİ GOL SEZGİSİNE SAHİP

TV 2 Sport muhabiri Kasper Ganzhorn Petersen, yıldız santrforun kalitesine vurgu yaparak, “Franculino'nun potansiyelinin, Danimarka Superliga'sının bugüne kadar gördüğü en yüksek potansiyellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Gol sezgisi, muhtemelen Danimarka futbolunda gördüğüm en iyi sezgi. Her zaman doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahip. En teknik oyuncu gibi görünmüyor ancak hem topla hem de topsuz hareketlerinde son derece verimli. Her şeyden önce bir golcü ancak oyun kurulumuna da katkı sağlayabiliyor.” dedi.

22 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün tarihindeki 209'uncu yabancı futbolcu oldu.

“MIDTJYLLAND İÇİN BÜYÜK KAYIP”

22 yaşındaki oyuncunun transfer sürecine değinen Petersen, şöyle devam etti:

FC Midtjylland taraftarları arasındaki genel kanı, açıkçası onun Trabzonspor'a gitmesinin büyük bir kayıp olduğu yönünde. Ancak bu, yalnızca Franculino ve onun seviyesine yönelik bir övgü niteliğinde; zira kendisi, bahar aylarındaki sakatlığından önce de böylesine iyiydi. Avrupa'nın en iyi 5 liginden birine ve önde gelen kulüplerine gitmesi için her şey hazırdı. Bayern Münih onun peşindeydi, Premier Lig'den de ilgi vardı; hem kulüp hem de taraftarlar onu orada görmek istiyordu. Ancak hiç şüphe yok ki, ligin gerçekleştirdiği çok sayıda önemli transfer sayesinde Türkiye Ligi de artık yaz transfer dönemi öncesindekinden çok farklı bir seviyede yer alıyor.

“TAKIMA GOLLER KAZANDIRIR”

Djú’nun skorer özelliğinden bahseden Danimarkalı gazeteci, “O, tam bir golcü. Trabzonspor’a goller kazandıracak. Formda olduğunda da bol bol gol atacak. Midtjylland’a geldiği ilk günden itibaren gol attı ve bu performansını sürdürdü. Ama ona karşı sabırlı olun; çünkü sakatlık sonrası sahalara yeni döndü ve henüz tam olarak hazır değil. Ligin zirvesinde oynayan bir takımda, Trabzonspor gibi bir takıma büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

Midtjylland'e 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro bonservis ödemesi yapılacak.

“SALAH’TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEK”

Bordo-mavili ekibin hücum hattında uyum sorunu olmayacağına dikkat çeken meslektaşımız, sözlerini şöyle noktaladı:

İki forvetli bir dizilişte Paul Onuachu ile iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyorum; çünkü ikisi de farklı tipte oyuncular. Franculino, Midtjylland'da hücum hattında bir partnerle oynamaya da alışkındı. Bence Trabzonspor'da Franculino için en önemli oyuncuyu, yani Aral Şimşir'i gözden kaçırıyorsun. Midtjylland'daki dönemlerinden birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Özellikle de her ikisinin de formunun zirvesinde olduğu geçen sonbaharda Aral Şimşir, ceza sahasında gözü kapalı Franculino'yu bulabiliyordu. Ve elbette Salah gibi bir yıldızdan da çok şey öğrenebilir.

NICKLAS DEGN (MEDIANO-CALCİO.DK): BİTİRİCİLİĞİ ÇOK YÜKSEK

Mediano ve Calcio dk muhabiri Nicklas Degn ise, Djú’nun takıma farklı bir özellik getireceğine değinerek, “Pek çok hücum pozisyonunda oynayabilmesiyle çok yönlü bir oyuncu. Pozisyon oluşturma ve gol pozisyonlarına girme konusunda son derece başarılı ve aynı zamanda bitiriciliği çok yüksek bir isim. Forvet pozisyonunda ya da Onuachu'nun arkasında iyi iş çıkaracaktır; bu da Trabzonspor'a geniş bir hücum çeşitliliği kazandıracaktır. Ayrıca Aral Şimşir ile son derece iyi bir ilişkisi var, bu yüzden sık sık iş birliği yapmalarını bekliyorum. Dju, Onuachu'yu olduğundan daha iyi gösterebilecek türden bir forvet; aynı zamanda savunma işlerini üstlenecek bir desteğe de ihtiyaç duyuyor ki bu görevi Fabinho yerine getirecek. Üstelik Onuachu da FC Midtjylland'da tıpkı Franculino ve Aral Şimşir gibi aynı futbol eğitiminden geçti; bu sayede hepsi aynı oyun tarzına uyum sağlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“EKITIKE VE TALİSCA ESİNTİSİ VAR”

Franculino Gluda Djú’yu yetenek olarak Liverpool’un yıldızıyla karşılaştırdığını belirten Degn, son olarak şunları ekledi:

En üst seviyesine yeniden ulaşmasını engelleyen bir sakatlık geçirmeden önce Bayern Münih'in radarındaydı. Ancak hâlâ üst düzeyde performans sergiliyor; bu nedenle Türkiye Ligi ona çok uygun olacaktır, zira burası Danimarka Ligi’ne kıyasla hâlâ önemli bir seviye atlaması anlamına geliyor. Top sürme, bitiricilik ve boyu açısından Hugo Ekitiké ile bazı benzerlikler görüyorum ama yine de tam olarak aynı oyuncu değiller. Aslında onda biraz da Talisca'dan da esintiler görüyorum.

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