Denizli'de 93 yaşındaki adam oğlunu öldürüp gelinini yaraladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 93 yaşındaki Mehmet Uysal, tartıştığı oğlu İsmail Uysal ve gelini Sultan Uysal'ı tüfekle vurdu. Oğul Uysal olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganın gelini yaralı halde olay yerinden kaçmayı başardı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan aile içi kavgada baba, tüfekle vurduğu oğlunu öldürdü, gelinini ise yaraladı. Öfkeli baba elindeki silahla güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

Olay, öğle saatlerinde Buldan’a bağlı Karaköy Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre; akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen baba Mehmet Uysal (93), henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışma yaşadığı oğlu İsmail Uysal (65) ile gelini Sultan Uysal’a tüfekle ateş etti. Silahlı kavgada ağır yaralanan İsmail Uysal kanlar içerisinde yere düşerken, eşi Sultan Uysal ise yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başardı. Silah sesini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

İsmail Uysal

"OĞLUMU VURDUM YAKLAŞMAYIN"

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Elindeki silahı bırakmayan Mehmet Uysal’ın ikna edilmesinin sonrasında yaralıya yaklaşabilen sağlık ekipleri, İsmail Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. "Oğlumu vurdum, yaklaşmayın" diye tehditler savuran zanlı baba da jandarma ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçmayı başaran yaralı gelin Sultan Uysal, sevk edildiği hastanede ameliyata alınırken, hayatını kaybeden kocasının cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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