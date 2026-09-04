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Yaşam

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

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Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Fotoğraf Başlığı Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan KALBEN Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

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Bakan Göktaş, Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası’ndaki programı kapsamında önce köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından devlet himayesinde bulunan çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri KALBEN Çocuk Köyü’ne geçen Göktaş’a, köyün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Başlık ResmiBakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Göktaş, ziyaret kapsamında Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi’nden programa katılan 24 çocukla buluştu.

Üç gruba ayrılan çocuklar, sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartolet süsleme atölyelerinde etkinlik gerçekleştirdi. Göktaş da çocuklara eşlik ederek atölye çalışmalarına katıldı, çocuklarla sohbet etti ve yaptıkları çalışmaları inceledi.

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Başlık ResmiBakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

“YAZ BOYUNCA 650 ÇOCUĞUMUZ BURADA BU TÜR ETKİNLİKLERDEN İSTİFADE ETTİ”

Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, KALBEN’in öncülüğünde kurulan çocuk köyünün oluşumuna, Bakanlık olarak da destek sunduklarını hatırlatarak, şu an devlet himayesindeki 24 çocuğun bu adada hizmet aldığını, 3 hafta boyunca düzenlenen kamplarda akademik, sanatsal ve doğa faaliyetlerine katıldıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Başlık ResmiBakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Göktaş, "Türkiye genelinde, özellikle denizle teması olmamış ve İç Anadolu'dan gelen çocuklarımız, yaz boyunca Ekinlik Adası'nda 3 hafta süreyle faaliyetlere katılıyor ve burada çok güzel dostluklar kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukların atölyeler vasıtasıyla zihinsel, fiziksel ve sanatsal açıdan donanım kazandığını vurgulayan Göktaş, yaz boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerle kendilerini çok iyi geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Başlık ResmiBakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Kamu-STK iş birliğiyle nelerin başarılabileceğini gösteren bu çalışma için Kalben Derneğine teşekkür eden Bakan Göktaş, derneğin aynı zamanda koruyucu aileliği teşvik eden önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Göktaş, Türkiye genelinde devlet himayesinde bulunan çocuklara yönelik yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamındaki bu tür iş birliklerinin, çocukların yarınlarına yapılmış son derece kıymetli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi
Başlık ResmiBakan Göktaş, Kalben Çocuk Köyünde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi

Çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, şöyle konuştu:

“Bu tür gönüllü etkinliklerin daha da yaygınlaştırılmasını, devlet himayesindeki çocuklarımıza el birliğiyle daha güzel bir gelecek sunmak adına çok kıymetli buluyoruz. Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burası tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da, özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket getirdiğine inanıyorlar. Bu çok örnek bir proje. Türkiye'de bir ilk. Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz.”

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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