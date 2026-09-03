Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

ABD'nin yeni savaş gemisi arayışında Türkiye dikkat çeken ülkelerden biri oldu. 

ABD Deniz Enstitüsü'nün yayın organı USNI News, Beyaz Saray ile ABD Donanmasının yeni fırkateyn sınıfı için müttefik ülkelerin mevcut tasarımlarını incelemeye aldığını yazdı.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç sektör kaynağına dayandırılan habere göre Türkiye'nin İstanbul sınıfı, Japonya'nın Mogami sınıfı ve Güney Kore'nin Chungnam sınıfı güdümlü füze fırkateynleri Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN LİSTEYE GİRDİ

Türkiye açısından en dikkat çekici ayrıntı ise İstanbul sınıfının değerlendirmeye alınma süreci oldu.

USNI News'e konuşan iki kaynak, Türk tersanelerinde inşa edilen İstanbul sınıfı fırkateynlerin, temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından seçenekler arasına girdiğini aktardı.

Böylece Türk savunma sanayisinin geliştirdiği savaş gemisi tasarımı, ABD Donanmasının yeni fırkateyn arayışında Japon ve Güney Koreli rakipleriyle aynı masaya oturdu.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

İLK İKİ GEMİ ABD DIŞINDA ÜRETİLEBİLİR

Washington'ın üzerinde çalıştığı model yalnızca yabancı bir tasarımın satın alınmasından ibaret değil. USNI News'e göre plan, ABD'deki üretime geçilmeden önce en fazla iki savaş gemisinin seçilecek ülkenin tersanelerinde inşa edilmesini kapsayabilir.

Böyle bir karar ABD açısından tarihi bir değişiklik anlamına gelecek. Washington, bir asrı aşkın süredir savaş gemilerini yerli tersanelerde inşa etme politikasını sürdürüyor.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

Trump yönetimi ise ağustos ayında yayımlanan memorandumla "ulusal güvenlik çıkarları" gerekçesiyle yabancı tersanelerde inşa edilen savaş gemilerinin ABD Donanmasına alınmasının önündeki yasal engelleri aşabilecek bir formül geliştirdi.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

ABD DONANMASINDAN MÜTTEFİKLERE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

ABD Donanması, İstanbul sınıfının seçilip seçilmeyeceğine ilişkin doğrudan açıklama yapmadı. Ancak Donanma Sözcüsü Yüzbaşı Flanders, Trump'ın müttefik ülkelerin gemi inşa kabiliyetlerinden yararlanılması yönünde talimat verdiğini doğruladı.

Flanders, "Başkan, Donanma'ya müttefiklerimizin kanıtlanmış gemi inşa becerileri ve endüstriyel uzmanlığından yararlanmak dahil olmak üzere yurt içi gemi inşa kapasitesini agresif şekilde artırma talimatı verdi" dedi.

Washington'ın hedefi, yabancı tersanelerde yapılabilecek ilk üretimin ardından teknoloji, yatırım ve üretim kabiliyetini ABD'ye taşımak.

ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

ABD 12 KASIM'DA ÇALIŞMAYI TAMAMLAYACAK

ABD Donanması, yabancı savaş gemisi seçeneklerine ilişkin kapsamlı incelemeyi de başlattı. Donanma Vekili Cao'nun talimatıyla yürütülen değerlendirmenin 12 Kasım 2026'da tamamlanması bekleniyor.

Program henüz kesinleşmiş bir ihale sonucu veya Türkiye'ye verilmiş bir sipariş anlamına gelmiyor. Ancak İstanbul sınıfının ABD'nin yeni nesil fırkateyn arayışında resmen değerlendirilen yabancı tasarımlar arasına girmesi, Türk askeri gemi inşa sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
Feribot faciasında kaybolmuştu!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
Batan gemide kaybolmuştu! Umutlu bekleyiş sürüyor
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
"El Nino devasa boyutlara ulaşıyor"
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü
Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü
Kaydet
AÖL kayıt yenileme başladı mı, nasıl kayıt yaptırılır? 2026 Açık lise kayıt yenileme tarihleri
AÖL kayıt yenileme başladı mı?
Kaydet
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü! Tedavi gören kızı hayatını kaybetti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.