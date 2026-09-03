ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak
ABD'nin yeni savaş gemisi arayışında Türkiye dikkat çeken ülkelerden biri oldu.
ABD Deniz Enstitüsü'nün yayın organı USNI News, Beyaz Saray ile ABD Donanmasının yeni fırkateyn sınıfı için müttefik ülkelerin mevcut tasarımlarını incelemeye aldığını yazdı.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç sektör kaynağına dayandırılan habere göre Türkiye'nin İstanbul sınıfı, Japonya'nın Mogami sınıfı ve Güney Kore'nin Chungnam sınıfı güdümlü füze fırkateynleri Washington'ın değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN LİSTEYE GİRDİ
Türkiye açısından en dikkat çekici ayrıntı ise İstanbul sınıfının değerlendirmeye alınma süreci oldu.
USNI News'e konuşan iki kaynak, Türk tersanelerinde inşa edilen İstanbul sınıfı fırkateynlerin, temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından seçenekler arasına girdiğini aktardı.
Böylece Türk savunma sanayisinin geliştirdiği savaş gemisi tasarımı, ABD Donanmasının yeni fırkateyn arayışında Japon ve Güney Koreli rakipleriyle aynı masaya oturdu.
İLK İKİ GEMİ ABD DIŞINDA ÜRETİLEBİLİR
Washington'ın üzerinde çalıştığı model yalnızca yabancı bir tasarımın satın alınmasından ibaret değil. USNI News'e göre plan, ABD'deki üretime geçilmeden önce en fazla iki savaş gemisinin seçilecek ülkenin tersanelerinde inşa edilmesini kapsayabilir.
Böyle bir karar ABD açısından tarihi bir değişiklik anlamına gelecek. Washington, bir asrı aşkın süredir savaş gemilerini yerli tersanelerde inşa etme politikasını sürdürüyor.
Trump yönetimi ise ağustos ayında yayımlanan memorandumla "ulusal güvenlik çıkarları" gerekçesiyle yabancı tersanelerde inşa edilen savaş gemilerinin ABD Donanmasına alınmasının önündeki yasal engelleri aşabilecek bir formül geliştirdi.
ABD DONANMASINDAN MÜTTEFİKLERE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
ABD Donanması, İstanbul sınıfının seçilip seçilmeyeceğine ilişkin doğrudan açıklama yapmadı. Ancak Donanma Sözcüsü Yüzbaşı Flanders, Trump'ın müttefik ülkelerin gemi inşa kabiliyetlerinden yararlanılması yönünde talimat verdiğini doğruladı.
Flanders, "Başkan, Donanma'ya müttefiklerimizin kanıtlanmış gemi inşa becerileri ve endüstriyel uzmanlığından yararlanmak dahil olmak üzere yurt içi gemi inşa kapasitesini agresif şekilde artırma talimatı verdi" dedi.
Washington'ın hedefi, yabancı tersanelerde yapılabilecek ilk üretimin ardından teknoloji, yatırım ve üretim kabiliyetini ABD'ye taşımak.
ABD 12 KASIM'DA ÇALIŞMAYI TAMAMLAYACAK
ABD Donanması, yabancı savaş gemisi seçeneklerine ilişkin kapsamlı incelemeyi de başlattı. Donanma Vekili Cao'nun talimatıyla yürütülen değerlendirmenin 12 Kasım 2026'da tamamlanması bekleniyor.
Program henüz kesinleşmiş bir ihale sonucu veya Türkiye'ye verilmiş bir sipariş anlamına gelmiyor. Ancak İstanbul sınıfının ABD'nin yeni nesil fırkateyn arayışında resmen değerlendirilen yabancı tasarımlar arasına girmesi, Türk askeri gemi inşa sanayisinin ulaştığı seviyeyi gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.