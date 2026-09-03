ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak

İLK İKİ GEMİ ABD DIŞINDA ÜRETİLEBİLİR

Washington'ın üzerinde çalıştığı model yalnızca yabancı bir tasarımın satın alınmasından ibaret değil. USNI News'e göre plan, ABD'deki üretime geçilmeden önce en fazla iki savaş gemisinin seçilecek ülkenin tersanelerinde inşa edilmesini kapsayabilir.

Böyle bir karar ABD açısından tarihi bir değişiklik anlamına gelecek. Washington, bir asrı aşkın süredir savaş gemilerini yerli tersanelerde inşa etme politikasını sürdürüyor.