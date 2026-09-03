Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Karaman’da kaldırımda yürüyen kadının üzerine yaklaşık 7 metre yükseklikten PVC kapı düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralanırken, korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, ayağından yaralandı.

Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü
Başlık ResmiKaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü
Başlık ResmiKaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü, kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu ve ayağından yaralandığı görülüyor.

Kaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü
Başlık ResmiKaldırımda yürüyordu… 7 metre yükseklikten üzerine kapı düştü

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
Feribot faciasında kaybolmuştu!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
Batan gemide kaybolmuştu! Umutlu bekleyiş sürüyor
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
"El Nino devasa boyutlara ulaşıyor"
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak
ABD'de yüzyıllık gelenek tarihe gömülüyor! Trump yönetimi savaş gemileri için Ankara'nın kapısını çalacak
Kaydet
AÖL kayıt yenileme başladı mı, nasıl kayıt yaptırılır? 2026 Açık lise kayıt yenileme tarihleri
AÖL kayıt yenileme başladı mı?
Kaydet
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü! Tedavi gören kızı hayatını kaybetti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.