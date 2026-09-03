Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıtları için bekleyiş sürüyor. AÖL yeni kayıt, kayıt yenileme, gerekli belgeler ve ders seçimi işlemlerini takip eden öğrenciler, MEB tarafından yayımlanacak kayıt kılavuzuna odaklandı. Açık lise kayıt tarihleri ve başvuru adımları yeni dönem öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Açık Öğretim Lisesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi kayıt süreci gündemde. MEB'in resmi AÖL sayfasında 3 Eylül itibarıyla yurt içindeki 2026-2027 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi takip ediliyor.

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yurt içi kayıt yenileme işlemleri için henüz resmi başlangıç tarihi açıklanmadı. Geçen eğitim öğretim yılında 1. dönem kayıt işlemleri eylül ayında yürütülmüştü. Ancak geçmiş yıl takvimi, 2026-2027 dönemi için kesin tarih anlamına gelmiyor. MEB yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini yayımladığında başvuru başlangıç-bitiş tarihleri, ücretler ve işlem adımları da kesinleşecek.

AÖL kayıt yenileme başladı mı, nasıl kayıt yaptırılır? 2026 Açık lise kayıt yenileme tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYDI NASIL YAPILIR?

AÖL'ye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için işlemler, yayımlanacak yeni dönem kılavuzundaki şartlara göre yürütülecek. Geçmiş dönem uygulamalarında Açık Öğretim Lisesi ilk kayıtları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Adayların öğrenim durumlarına uygun belgelerle başvuru yapması ve kayıt işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Mevcut AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme sürecinde ise sistem üzerinden işlem yapılabiliyor. Önceki dönem kılavuzlarında öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci girişi yaparak kayıt yenileme durumlarını kontrol edebiliyordu. 2026-2027 dönemi için ücret, ödeme yöntemi, otomatik kayıt yenileme veya ders seçimi gibi ayrıntılar yeni kılavuz yayımlandığında netleşecek.

DERS SEÇME İŞLEMİ NASILYAPILIR?

AÖL'de ders seçimi, Açık Öğretim Lisesi internet sitesindeki Öğrenci Girişi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Kayıt Yenileme / Ders Seçme" bölümündeki "Ders Seçme İşlemleri" ekranından seçimlerini yapabiliyor. Ders seçiminde öncelik zorunlu derslere verilirken, öğrenciler şartlarına uygun olarak en fazla 12 ders seçebiliyor. Alt dönemden başarısız olunan ortak veya zorunlu dersler bulunması halinde sistem, bu dersler seçilmeden üst dönemden ortak ders alınmasına izin vermiyor. Öğrencilerin sınav oturumlarını da dikkate alarak seçimlerini kayıt yenileme süresi içerisinde dikkatli şekilde tamamlamaları gerekiyor.

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