MEB iki yeni materyal hazırladı! Öğrencilere Türk dünyası anlatılacak

“Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu” Türklerin ortak değerlerini harita, fotoğraf ve çizimlerle öğrencilere aktarırken, “Hakan ve Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu” ise bunu hikâye tarzında yapıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanımaları maksadıyla iki yeni eğitim materyali hazırladı. Materyaller, yeni eğitim öğretim yılı başında ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak.

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Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanan “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu”, Altaylardan Adriyatik’e uzanan coğrafyayı 15 rota üzerinden ele alıyor. Atlasın kurgusu, Bilge ve Hakan’ın, dedeleri Turan’ın kütüphanesinde buldukları Kâşgarlı Mahmud’un “Dîvânu Lugâti’t-Türk” adlı eserindeki Türk dünyası haritasını incelemeleriyle başlıyor. Dedelerinden kalan mektubu okumalarının ardından başlayan yolculukta Ahlat, Bakü, Aşkabat, Semerkant, Bişkek, Ötüken ve Mostar gibi tarihî şehirler, önemli şahsiyetler, destanlar, gelenekler, müzikler ve yemekler harita, fotoğraf ve çizimlerle öğrencilere aktarılıyor. Atlasta karekodlarla animasyon, video, etkileşimli harita ve sanal tur gibi dijital içerikler de sunuluyor. Atlas kapsamında öğrencilerin görevlerini kaydedebileceği “Turkuaz Kimlik” uygulaması da hayata geçirilecek.

Temel eğitim öğrencilerine yönelik “Hakan ve Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu” ise iki kardeşin maceraları üzerinden Türk dünyasının tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini çocuklara aktarıyor.

“SINIRLAR, KADİM BAĞLARI KOPARAMAZ”

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, materyaller için kaleme aldığı takdim yazısında, Türk dünyasının köklü bir medeniyet mirası bırakan büyük bir aile olduğunu, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşansa da dil, ezgiler, oyunlar, yemekler, gelenekler ve destanlarla birbirine bağlandığını ifade etti.

Gençlere seslenen Tekin, “Haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez” ifadesini kullandı ve eserlerin, öğrencilerin zihin dünyasında yeni ufuklar açması ve Türk dünyası ortaklık bilincini diri tutması temennisinde bulundu.

KİTABI OKU ATLASA BAK

Hikâye temelli materyalde bilgiler, doğrudan aktarılmıyor, karakterlerin merakı, soruları ve gözlemleri üzerinden veriliyor. Her yolculuğun ardından ziyaret edilen coğrafyanın sembolleri atlas üzerinde görülebiliyor.

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