Bakan Göktaş sahadaki en güçlü duygunun, huzurun kalıcı hâle gelmesine yönelik büyük bir umut ve sahiplenme olduğunu belirterek “Yaraların sarıldığı, toplumsal bağların daha da güçlendiği bir Türkiye’yi tahkim etmek, nihai hedefimiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin’deki temaslarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde oluşturulan Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonunda Bakanlığının da görev alacağını vurgulayan Göktaş’ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

YENİ İMKÂNLAR AÇILACAK

22 ayrı şehirdeki Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası programlarında kadınlarla, gençlerle, ailelerle, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle, kanaat önderlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sürece ilişkin düşüncelerini ve beklentilerini doğrudan kendilerinden öğrenmeye özellikle önem verdik. Ayrıca bütün şehit ve gazi derneklerimizden de düşünce ve hassasiyetlerini dinliyoruz.

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Sahada gördüğümüz en güçlü duygu; huzurun kalıcı hâle gelmesine yönelik büyük bir umut ve sahiplenme. Bize ifade edilen en temel beklenti; “Bu huzur kalıcı olsun ve çocuklarımız bizim yaşadığımız acıları bir daha yaşamasın. Terörün sona ermesiyle birlikte bölgede yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin çok daha güçlü biçimde gelişeceğine inanıyoruz. Gençlerimizin önünde yeni imkânlar açılacak, ailelerimizin refahı yükselecek.

Aile Bakanı Göktaş, Mardin'de 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi: Kalıcı huzur için büyük umut ve sahiplenme var

HASSAS GRUPLARLA TEMAS

Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısında sürecin farklı boyutlarını ele almak üzere dört alt komisyon kuruldu. Bakanlık olarak Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonunda rehabilitasyon ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konusunda önemli bir sorumluluğumuz olacak.

Bakanlığımız bünyesinde teknik ve çalışma ekiplerimizi oluşturduk. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Aile Bakanı Göktaş, Mardin'de 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi: Kalıcı huzur için büyük umut ve sahiplenme var

Yol haritamızın temelini sahadan gelen ihtiyaç ve beklentileri esas alan sosyal politika anlayışı oluşturacak. Özellikle hassas gruplarımızla temasımızı bu süreçte de çok önemsiyoruz.

Şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi dinlemeye, onların hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğiz. Psikososyal destekten ailelerin güçlendirilmesine, çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılımından eğitim ve istihdam imkânlarına erişimin desteklenmesine kadar bütüncül bir çerçeve içerisinde hareket edeceğiz.

Aile Bakanı Göktaş, Mardin'de 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi: Kalıcı huzur için büyük umut ve sahiplenme var

TOPLUMSAL BAĞLAR GÜÇLENECEK

Terörün açtığı yaraların sarıldığı, toplumsal bağların daha da güçlendiği, vatandaşımızın kendisini bu ortak geleceğin güçlü bir parçası olarak gördüğü bir Türkiye’yi tahkim etmek, nihai hedefimiz. Önümüzdeki süreçte alt komisyonlarımızın çalışmaları doğrultusunda ihtiyaçları daha ayrıntılı biçimde ortaya koyacak, ilgili kurumlarımızla görev alanlarımızı netleştirecek ve sahaya yansıyacak somut çalışmalarımızı adım adım hayata geçireceğiz. Sürecin toplumsal bütünleşme ayağına gereken katkıyı sunmaya hazırız.

Aile Bakanı Göktaş, Mardin'de 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi: Kalıcı huzur için büyük umut ve sahiplenme var

ÇOCUKLARA DİJİTAL KORUMA

Bakan Göktaş “Çocuklar Güvende” mobil uygulaması ve web sitesinin hayata geçirildiğini belirterek “Amacımız çocuklarımızı koruyan, onları dinleyen ve ihtiyaç duyduklarında destek mekanizmalarına ulaştıran dijital bir yol arkadaşı oluşturmak. Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Hiçbir dijital güvenlik aracı, çocuk ile ebeveyn arasındaki güçlü ve güvene dayalı ilişkinin yerini tutamaz” diye konuştu.

EVLENECEKLERE TEŞVİK: YENİ DESTEKLER YOLDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun yalnızca gençlere sunulan bir finansman desteği değil, aynı zamanda aileyi güçlendirme ve dinamik nüfus yapısını koruma politikalarının en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. Göktaş “Bugün itibarıyla 204 bin 678 gencimize toplam 18 milyar 974 milyon lira destek sağladık. 253 bin 492 gencimiz evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlandı. Bizim için belki de en anlamlı rakam şu: Fon kapsamında desteklediğimiz çiftlerimizin 18 bin 191 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarımız, aslında yaptığımız yatırımın yalnızca bugüne değil Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun en güzel göstergesi. Aile ve Nüfus On Yılı boyunca gerek Aile ve Gençlik Fonu gerekse diğer sosyal politika araçlarımızla evliliği kolaylaştıran, çocuk sahibi olmayı destekleyen ve ailelerin üzerindeki yükleri azaltan yeni adımları gündemimize almaya devam edeceğiz” dedi.



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