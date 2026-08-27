AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor! Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor

AK Parti teşkilatları, ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması yürütecek. Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyerek Genel Merkez’e raporlayacak.

AK Parti, ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir çalışma için sahaya iniyor. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşla buluşacak parti teşkilatının önceliği, ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. Milletvekillerinden belediye başkanlarına, MKYK üyelerinden kabine üyelerine kadar tüm kadrolar sahada olacak. Bakanlar ve MYK üyeleri en az iki ili ziyaret ederek sahanın nabzını tutacak.

Vatandaşın talep, beklenti ve önerileri doğrudan dinlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Genel Merkez’e anlık olarak raporlanacak. Saha çalışmalarında Türkiye’nin istikrar ve güven veren konumu, güncel meseleler, ekonomi, adalet, dış politika gibi konulardan geri bildirimler alınacak.

Programlarda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştirilecek. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları, Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken vatandaşların görüş ve önerilerini de teşkilat çalışmalarına yansıtacak.

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