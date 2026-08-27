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Spor

Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı geldi

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Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı geldi

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Arda Güler, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi biletini aldı.

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ARDA'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı Instagram hikayesinde paylaştı. 2020-2023 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sarı lacivertli formayla 51 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetmişti.

Arda Güler'in paylaşımı
Başlık ResmiArda Güler'in paylaşımı

18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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