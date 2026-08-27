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Suriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi

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Suriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi

Suriye’nin barışa giden yolda büyük badireler atlattığını söyleyen Suriyeli güvenlik kaynağı “Şeyh Maksut operasyonları örgütün saha direncinin kırıldığı dönem oldu” dedi.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

PKK’nın Suriye uzantısı olarak kurulan SDG-YPG feshini resmen açıkladı. Gazeteniz Türkiye’nin günler önce örgütün merkezinden yaptığı haberlerle önceden duyurduğu fesih kararını değerlendiren Suriyeli güvenlik kaynağı, 18 Ocak Mutabakatı’na rağmen süreçte büyük badireler atlatıldığını anlattı.

Şam-Kamışlı diyaloğunda sonuç alınmaması üzerine bazı ülkelerin hesapları olduğunu kaydeden Şam’da konuştuğumuz kaynak “Terörsüz Türkiye hamlesi gelinen noktada en kritik rolü oynadı. Öcalan özellikle İsrail konusunda Mazlum Abdi, İlham Ahmed gibi örgüt liderlerine net mesajlar yolladı. 6-10 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Şeyh Maksut operasyonları, örgütün saha direncinin kırıldığı en kritik dönem oldu. Suriye ordusu Deyr Hafir’e vardığında örgüt içinde büyük kopuş yaşandı ve o gün sayıları 7 bine düştü. Şu an silahların teslimiyle ilgili ön çalışma sürüyor.

Kamışlı, Ayn el-Arab dâhil tüm şehirlerde yalnızca Suriye bayrağı dalgalanacak. Suriye güvenlik güçleri görev yapacak. Askerî ve sivil entegrasyonun önümüzdeki 3 aylık dönemde yüzde 70 oranında sağlanacağını düşünüyoruz. Hâlen teslim edilmeyen petrol kuyuları var. Yine tüm resmî daireler teslim alınacak, oralara idari ve hizmet kadroları atanacak.

YPG-SDG’nin, sözde “özerk yönetimi” ile ona bağlı askerî ve sivil yapıların feshedildiğinin açıklanmasının ardından Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Meydanı’nda kutlamalar düzenlendi.
Başlık ResmiYPG-SDG’nin, sözde “özerk yönetimi” ile ona bağlı askerî ve sivil yapıların feshedildiğinin açıklanmasının ardından Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Meydanı’nda kutlamalar düzenlendi.

Sınır kapılarını devraldıktan sonra kısa sürede en az üç noktada Türkiye ile kapı açmayı planlıyoruz. Askerî entegrasyondan çok sivil alandaki çalışmalar biraz daha fazla zaman alabilir. İki taraf da güven esaslı hareket ediyor. Olayın hem hukuki hem de yasal şekli bu samimi yaklaşım paralelinde netleşecek” dedi.

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BÜTÜN DETAYLAR KONUŞULDU

SDG-YPG yapılanmasından bir heyet Haseke-Kamışlı’ya gelerek fesih tarihini görüştü. Ardından 24 Ağustos’ta Şam’da ortak toplantı kararı alındı. Ferhat Abdi Şahin, İlham Ahmed ve Sipan Hamo’nun da aralarında yer aldığı heyet pazartesi günü Şam’a giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştü. SDG’liler ile Şam’da tayin edilen heyet, dosyaya son şeklini verdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mutabık kalınan konular yasal nitelik kazanacak.

Suriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi
Başlık ResmiSuriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi

SDG unsurlarının önemli oranda farklı bölgelerde konuşlandırılacağı, 1.500 kadar eski SDG’linin Kamışlı - Ayn el-Arab hattında görev alabileceği rapor ediliyor. Görüşmede ayrıca Türkiye’nin terör listesindeki isimler de gündeme geldi. Terörsüz Türkiye açılımı kapsamında Ankara ile bütün isimlerin paylaşılması, SDG bünyesindeki Türk pasaportluların durumu, başta Mazlum Abdi, Mahmut Berhudan olmak üzere birçok ismin Türkiye’nin terör listesinden çıkarılması için Ankara ile temas kurulması konuşulan konular arasında yer aldı.

LİDER KADROYA YENİ KİMLİK

Suriye’nin birliği adına büyük önem arz eden fesih açıklamasını müteakip eski SDG-YPG Suriye Sorumlusu Ferhat Abdi Şahin’in yaptığı açıklama dikkat çekti.

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Şahin “ABD’nin Suriye’yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, uluslararası ilişkilerin düzeltilmesi ve güçlendirilmesi adına atılmış stratejik bir adımdır. Aynı zamanda ülkemizin geleceği için yeni bir istikrar, kalkınma ve çalışma döneminin kapılarını aralamaktadır” ifadelerini kullandı.

Suriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi
Başlık ResmiSuriyeli güvenlik kaynağı, SDG'nin fesih sürecini gazetemize anlattı: Barış, Şeyh Maksut zaferiyle geldi

Abdi “Ayrıca söz konusu kararı, halkın güvenlik, barış ve refah içinde yaşama arzusuna hizmet eden önemli bir kazanım olarak görüyoruz” sözleriyle destekledi. Öte yandan Ferhat Abdi Şahin, İlham Ahmed başta olmak üzere SDG üst kadrosu için yeni kimlik ve pasaport işlemlerinin de başlatıldığı belirtildi. Bir diğer önemli ayrıntı ise SDG-YPG kontrolündeki bütün beldelerde meydana gelebilecek provokasyonlara karşı taraflar iş birliği hâlinde hareket etme kararı alması oldu.

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