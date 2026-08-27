Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz: Video kayıtları sırrı çözecek

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, otopsi görüntüleri ve yeni incelemelerle ölüm nedeninin netleşeceğini, zehirlenme ihtimalinin de araştırılacağını belirtti.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu, dosyayı “doğal ölüm” kapsamından çıkararak “adam öldürme” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamalarına yönelik bir soruşturmaya dönüştürdü.

Denizolgun’un göğüs bölgesinde tespit edilen lezyonların dış bir etkiden kaynaklanabileceği ihtimali, ölümün boğulma eylemiyle gerçekleşmiş olabileceği tartışmalarını alevlendirdi.

Konuyu değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, otopsiye ait 145 video ve görüntünün gerçeği aydınlatmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

Yazılı otopsi bulguları ile video kayıtlarının karşılaştırılmasının tespitleri netleştireceğini belirten Dokgöz; feth-i kabir işlemiyle kemiklerde kırık, ateşli silah yaralanması veya diğer travmatik izlerin bulunup bulunmadığının araştırılacağını ifade etti. Özellikle göğüs bölgesindeki morarmaların ölüm anında ya da öncesinde bir travmaya bağlı olup olmadığı, yoksa bir cisim düşmesi sonucu mu meydana geldiği incelenecek.

Soruşturma kapsamında yürütülecek incelemeler Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. İhtisas Kurulları tarafından müştereken değerlendirilecek. 5. İhtisas Kurulu’nun toksikolojik incelemeler yürüttüğüne dikkat çeken Dokgöz, kanda bazı ağır metallerin tespit edildiği yönündeki iddialara değinerek, bu maddelerin varlığının, düzeylerinin ve zehirleyici ya da öldürücü dozda olup olmadığının yapılacak kapsamlı analizlerle netlik kazanacağını belirtti.

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