Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim'de Anıtkabir'den net mesaj: Tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim'de Anıtkabir'den net mesaj: Tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı, Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı, Atatürk, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz." ifadelerini yazdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Nurkovic çarpıcı gerçeği açıkladı: Türkler, suç sıralamasında sonuncuTekirdağlılar hamsiye doyacak! Sigaradan ucuza satılıyor, fiyatı düşüyor da düşüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şener Üşümezsoy canlı yayında çılgına döndü! "Tamam be" diyerek bağırdı - GündemÜşümezsoy canlı yayında çılgına döndü!AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevden alındı! Açıklamalar peş peşe geldi - GündemAK Parti'de 3 ilçe başkanı görevden alındıMeteoroloji'den yeni hava raporu: 3 bölge için sağanak uyarısı verildi - Gündem3 bölge için sağanak uyarısı verildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıYangına iş makinesiyle daldı! Yaptığı hamle büyük bir felaketi önledi - GündemYaptığı hamle büyük bir felaketi önlediVatan Caddesi trafiğe kapatıldı! Valilik alternatif yolları duyurdu - GündemVatan Caddesi trafiğe kapatıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...