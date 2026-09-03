Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik düzenlenecek "Maarif Tiyatro Akademisi" için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3 Eylül itibariyle yapılabilecek. Peki, Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik "Maarif Tiyatro Akademisi" kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek.Kursa katılacak öğretmen ve personel, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek.

Yetenek sınavı için başvurular, 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?

YETENEK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek. Adaylar, ders ya da çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu alacak.

Eğitimler Ekim Ayında Başlayacak

Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için eğitimler, ekim ayında başlayacak. Dört ay sürecek kurs, hafta içi 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

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