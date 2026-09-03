Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Fotoğraf Başlığı Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik düzenlenecek "Maarif Tiyatro Akademisi" için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları 3 Eylül itibariyle yapılabilecek. Peki, Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kaydet
a- | +A

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik "Maarif Tiyatro Akademisi" kapsamında tiyatro kursu düzenlenecek.Kursa katılacak öğretmen ve personel, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek.

Yetenek sınavı için başvurular, 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiMaarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı Başvuru takvimi! Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır?

YETENEK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar ise 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilecek. Adaylar, ders ya da çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu alacak.

Eğitimler Ekim Ayında Başlayacak
Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için eğitimler, ekim ayında başlayacak. Dört ay sürecek kurs, hafta içi 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
Feribot faciasında kaybolmuştu!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
Batan gemide kaybolmuştu! Umutlu bekleyiş sürüyor
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
"El Nino devasa boyutlara ulaşıyor"
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray, Başakşehir deplasmanında: Okan Buruk'tan müthiş istatistik
G.Saray'ın rakibi Başakşehir: Buruk'tan müthiş istatistik
Kaydet
KPSS 2026 Lisans sınav yerleri açıklandı! KPSS Sınavı Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS 2026 Lisans sınav yerleri açıklandı!
Kaydet
Hayko Cepkin sahneye veda ediyor! Tarihi belli oldu
Hayko Cepkin sahneye veda ediyor! Tarihi belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.