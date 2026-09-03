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Girne açıklarında batan gemide kaybolmuştu! Yolculuk sebebi kahretti, ailesi perişan oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Nihat Pancar ile ilgili ortaya çıkan gerçek kahretti. Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği öğrenildi. Acılı aile Nihat Pancar'dan gelecek güzel haberi umutla bekliyor.

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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki baba evinde umutlu bekleyiş devam ediyor. Ölenler ve hastanede tedavi altında olanların içerisinde yer almayan Pancar'ın ailesi umutla gelecek haberi bekliyor.

Nihat Pancar
Başlık ResmiNihat Pancar

Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar şu ifadeleri kullandı:

"SÜRPRİZ YAPACAKTI BİZE AMA KISMET OLMADI"

"Eşim iş aramak için 3 ay önce Kıbrıs'a gitmişti. Kendisi aşçı ve bizleri görmeye geliyordu. Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi. Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok"

Özlem ve Sanem Pancar
Başlık ResmiÖzlem ve Sanem Pancar

"GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYORUZ"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" dedi.

Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar ise "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" diye konuştu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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