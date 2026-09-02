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Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaş çıkarıldı

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Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaş çıkarıldı

KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazası sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin naaşına ulaşıldı.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olması sonra yaşanan faciaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Üstel, 20 kayıp içerisinden 50 yaşlarındaki bir erkeğin naaşının denizden çıkarıldığını açıkladı.

Üstel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enkaz 550 metrede, çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla arama yapılıyor. Bu naaşın dışında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Arkadaşlarımız 7/24 çalışmaya devam edecek.

Hepinizden sabır bekliyoruz.

Soruşturma başlatıldı. Polisimiz devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'den yeni bir soruşturma için 'teknik anlamda' bir heyet istedik. Onlar da çalışmalara başladı. En ufak bir ihmal ya da bu konuda herhangi bir bu olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en alta kadar hukuk önünde hesap verecek.

Tutuklama oldu diye hepsi suçlu diye bir kural yok. İnsanlar hukuk önünde hesap verecek."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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