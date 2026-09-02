Bağ-Kur'da yeni dönem! Milyonları ilgilendiren düzenleme geliyor

İşte Karakaş'ın yazısı ve detaylar:

ALIN TERİ VE PRİM ÇİLESİ: ESNAFIN OMUZUNDAKİ AĞIR YÜK

Kendi adına ve hesabına çalışanlar 4/1-b kapsamındadır. Yani eski adıyla Bağ-Kur'lu. Şirket ortağı da buradadır, mahallemizin bakkalı da.

İsteğe bağlı prim ödeyen de bu gruptadır. Hak ediş şartları ise işe başlama tarihine göre üç döneme ayrılır.

EYT yasası çıktı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara yaş şartı kalktı. Lakin esnaf sevinemedi.

SSK'lı çalışan 5.000-5.975 günle emekli oldu. Bağ-Kur'lu esnaf ise tam 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldı. Nitekim "Terazinin bir kefesi ağır, diğeri hafif geldi". Esnaf prime takıldı, müjdenin sevinci yarım kaldı.

"Damlaya damlaya göl olur derler; ancak esnafın prim bütçesi delik deşik oldu."