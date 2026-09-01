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Dünya

'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı

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'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı

Peru'da El Nino nedeniyle beklenen şiddetli yağış, sel ve heyelan riskine karşı 893 ilçede 60 günlük 'olağanüstü hal' ilan edildi. İklim olayının 2027'nin başlarına kadar olağanüstü seviyede sürmesi beklenirken, riskli bölgelerde önleyici çalışmalar hızlandırılacak.

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Peru'da El Nino alarmı nedeniyle geniş kapsamlı olağanüstü hal kararı alındı. Hükümet, şiddetli yağışların beraberinde getirebileceği sel, taşkın ve heyelan riskine karşı ülke genelindeki 25 eyaletin 23'ünde bulunan 893 ilçede OHAL ilan etti.

Resmi Gazete El Peruano'da yayımlanan karara göre olağanüstü hal 60 gün boyunca uygulanacak. Bu süreçte kamu kurumları ve yerel yönetimler, özellikle aşırı yağışların yol açabileceği riskleri azaltmak amacıyla acil önlemleri hayata geçirecek.

Yetkililer, "çok yüksek risk" grubunda bulunan bölgelerde hazırlık çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi. Bu kapsamda altyapının güçlendirilmesi, tahliye güzergahlarının hazırlanması ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere acil yardım malzemelerinin stoklanması planlanıyor.

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Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori de karara ilişkin değerlendirmesinde, mevcut tehlikenin boyutunun yerel ve bölgesel yönetimlerin müdahale kapasitesini aştığına dikkat çekildiğini belirtti.

Peru makamlarının son değerlendirmesine göre El Nino'nun Eylül 2026 ile Ocak 2027 arasında ülkede "olağanüstü" büyüklüğe ulaşma ihtimali yüksek görülüyor.

'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı
Başlık Resmi'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı

EL NINO İÇİN YÜZDE 70'LİK OLASILIK

Peru Ulusal El Nino Fenomeni İnceleme Komitesi'nin 28 Ağustos'ta yayımladığı raporda, olayın önümüzdeki aylarda olağanüstü şiddette seyretme ihtimalinin yaklaşık yüzde 70 olduğu bildirildi.

Raporda, bu oranın ocak ayında yüzde 62 seviyesine gerilemesinin beklendiği, şubat ve mart aylarında ise El Nino'nun etkisinin "güçlü" ile "çok güçlü" seviyelerine düşeceği öngörüsüne yer verildi.

Ağustos-ekim döneminde ise Peru'nun tüm kıyı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Bu dönemde sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısı da yapıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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