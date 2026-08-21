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Dünya

Peru'da 6,7 büyüklüğünde korkutan deprem! Heyelan başladı, okullar tatil edildi

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Peru'da 6,7 büyüklüğünde korkutan deprem! Heyelan başladı, okullar tatil edildi
Fotoğraf Başlığı Peruda 6,7 büyüklüğünde korkutan deprem! Heyelanlar başladı, okullar tatil edildi

Peru’nun güneyindeki And Dağları bölgesinde yer alan Ayacucho eyaletinde 6,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi; ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre merkez üssü Ayacucho bölgesine bağlı Parinacochas vilayetindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısı olan sarsıntı 6,7 büyüklüğünde ölçüldü. Depremin derinliği USGS tarafından 66,7 kilometre, Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) tarafından ise 108 kilometre olarak kaydedildi.

Derin sarsıntının enerjiyi emmesi sayesinde büyük bir yıkımın önüne geçilse de sarsıntı Cusco, Arequipa ve başkent Lima’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Sivil savunma ekipleri ve yerel makamların saha taramalarında en az 22 ev, 6 okul ve 12 sağlık tesisinde hasar tespit edildi. Depremin merkez üssüne yakın Coracora ve Puquio kasabaları çevresindeki yamaçlardan kaya ve toprak kaymaları meydana geldi. Coracora Belediye Başkanı Yony Odon, halkın binaları hızla tahliye ederek sığınaklara geçtiğini ve ciddi bir yıkımın eşiğinden dönüldüğünü duyurdu.

Depremin ardından bölgede en az 6 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandı.

yaralılar var

Sivil Savunma Başkanı Luis Vasquez, gazetecilere yaptığı açıklamada Parinacochas eyaletinin başkenti Coracora'da meydana gelen deprem sırasında evlerini boşaltmaya çalışan üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Peruda 6,7 büyüklüğünde korkutan deprem! Heyelanlar başladı, okullar tatil edildi
Başlık ResmiPeruda 6,7 büyüklüğünde korkutan deprem! Heyelanlar başladı, okullar tatil edildi

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ayacucho genelinde okullarda yapısal hasar tespiti yapılabilmesi amacıyla eğitime ara verildi.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ’NDE TEYAKKUZ

Dünyanın en aktif sismik kuşaklarından Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Peru'da, ana sarsıntının ardından 4,2 büyüklüğünde artçılar kaydedildi. Yetkililer, dağlık ve izole köy yollarında denetimler tamamlandıkça bilanço tablosunun netleşeceğini belirterek bölge sakinlerine tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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