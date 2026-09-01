Almanya'da Başbakan Merz'e şok protesto şoku! Seçim mitinginde yuhalandı, kaçacak yer bulamadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Doğu Almanya'daki ilk seçim kampanyası programı protestoların gölgesinde kaldı. Kühlungsborn'da yuhalanan ve ıslıklanan Merz'e kalabalıktan "Pinokyo", "savaş kışkırtıcısı" ve "istifa et" sesleri yükseldi. Tepkilerin ardından planlanan kamera önü açıklaması da yapılmadı.

Almanya'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde Başbakan Merz, Doğu Almanya'daki ilk seçim kampanyası programına çıktı. Ancak Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Kühlungsborn ziyareti protestolarla başladı.

Bir CDU seçim standını ziyaret eden Merz, çevrede toplanan bazı vatandaşların yuhalamaları ve ıslıklarıyla karşılaştı. Kalabalıktan Başbakan'a yönelik "Pinokyo", "savaş kışkırtıcısı" ve "istifa et" sloganları yükseldi.

Bazı vatandaşlar ise Merz'i savunarak protestoculardan daha saygılı davranmalarını istedi.

PLANLANAN AÇIKLAMA İPTAL EDİLDİ

Kühlungsborn programında Merz'in kameraların karşısına geçerek bir açıklama yapması planlanıyordu. Ancak programın bu bölümü iptal edildi. CDU ekibi iptalin gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

Kühlungsborn'daki protestoların ardından Merz, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Quedlinburg'a geçti. Buradaki program daha sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Merz ile CDU'nun eyaletteki baş adayı Schulze'nin bulunduğu Stiftsberg çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Başbakan'ın halkla teması Kühlungsborn'daki programa kıyasla daha sınırlı kaldı.

Konvoyun bölgeye gelişi sırasında bazı AfD destekçileri "Önce ülkemiz!" yazılı pankart açtı ancak Kühlungsborn'daki gibi yoğun protestolar yaşanmadı.

MERZ'DEN AFD UYARISI

Merz, Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde AfD'nin elde edebileceği güçlü bir sonucun ekonomik sonuçları olabileceğini savundu:

"Saksonya-Anhalt, öfkeli vatandaşlar için bir deney alanı haline gelmemeli."

AfD'nin mutlak çoğunluğa ulaşması halinde uluslararası yatırımcıların bölgeye yatırım yapmadan önce "üç kez düşüneceğini" söyleyen Merz, CDU'nun seçimlere kalan son günlerde aradaki farkı kapatabileceğini savundu.

AFD ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDE

Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesindeki anketlerde AfD'nin oy oranı yüzde 40 civarında seyrediyor. CDU ise yaklaşık yüzde 23 ile ikinci sırada bulunuyor.

2021'deki seçimlerde tablo tam tersiydi. CDU yüzde 37,1 ile seçimi kazanırken AfD yüzde 20,8'de kalmıştı.

Merz'in Doğu Almanya'daki ilk seçim kampanyasında karşılaştığı protestolar, kritik seçimlere günler kala Almanya siyasetindeki tansiyonu yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası