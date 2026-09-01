Elbirliği veya bir diğer adıyla Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi, bireylerin ""altın günü" modeline benzer şekilde araç ve konut sahibi olabilmelerine imkân sağlayan ve özünde yardımlaşmaya dayanan modernize edilmiş bir finansman ürünüdür. “Elbirliği” sistemi ilk olarak 1991 yılında ortaya çıkmıştır. Peki, El birliği sistemi nedir, nasıl ortaya çıktı?

Kelime kökeni olarak Fransızca "coopérative" kelimesinden gelmekte olan kooperatif, Türkiye’de imece usulü olarak bilinen topluca yardımlaşmanın resmî olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen ismidir. Kooperatifler dayanışma ve ortak ihtiyaçların birlikte giderilmesi gibi sosyal faydaları yanında toplu üretimin sağladığı maliyeti düşürücü ekonomik faydaları da içinde barındırmaktadır. Bu anlamda "Elbirliği sistemi" de dolaylı bir kooperatifçilik veya kooperatifçiliğin değişik bir şekli sayılabilir.

Elbirliği sistemi, faizsiz bir konut finansman sistemidir. Sistem bireylerin yardımlaşmaya (imece usulü) modeliyle konut sahibi olmasına imkan sağlar. Elbirliği sistemi konut finansmanı sistemine katılan bireylerin kendi düzenli tasarrufları ile sağlanmaktadır. Yani konut sahibi olmak isteyen müşterileri bir araya getirerek katılımcıların kendi birikimleriyle konut edinmelerine imkân tanımaktadır. Bunun yanı sıra Elbirliği sistemi ile ev, arsa ve iş yeri başta olmak üzere farklı türde gayrimenkuller satın alınabilmektedir. Elbirliği sisteminde müşterilere doğrudan konut satışı yapılmamaktadır. Müşterilere konut satın almaları amacıyla kendi öz kaynaklarından veya ikinci el piyasalardan konut kredisi de sağlanmamaktadır. Elbirliği sistemi, yardımlaşma ve dayanışma modeline dayalı sistemi organize etmektedir. Bu organizasyonu gerçekleştirdiği için de firma, kendi iş ve kâr payı kapsamında organizasyon ücreti almaktadır.





Faizsiz ev alma imkanı sunuyor! El birliği sistemi nedir?

DAHA DÜŞÜK MALİYETE KONUT SAHİBİ OLABİLİRLER

Elbirliği sistemi, bankaların konut kredilerinden ve ipotekli konut finansman sisteminden farklı çalışan bir sistemdir. Elbirliği sistemi, konut edinmek isteyen müşterilere bankalardan daha düşük maliyete konut sahibi olabilme fırsatı sunmaktadır. Elbirliği sistemi ile konut veya gayrimenkul almak isteyen kişi ilk etapta ne kadarlık bir gayrimenkul almak istediğini belirler. Elbirliği sistemi ile konut sahibi olmak isteyen müşteriler üç farklı yöntemle konut sahibi olabiliyorlar. Müşteri bu yöntemlerden çekilişli, vade ortası veya peşinatlı seçenekler arasında tercihini yapar.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Faize duyarlı müşterilerin olduğu bir gerçektir. Bu hassasiyete sahip müşterilerin taleplerini dikkate alan ve yüksek faiz ve enflasyon baskısından müşterileri korumak için 1990’lı yıllarda bu sistemi ilk defa bir firma otomotiv sektöründe uygulamıştır. İpotekli satış yasasının çıktığı 2007 yılından bu yana da toplumda faize duyarlı kesimlerin konut finansman ihtiyaçlarına çözüm üreten firma 2007 yılından bu yana Elbirliği sistemini konut finansmanında da uygulamaya başlamıştır.