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Ekonomi

Bu ürünlerde cayma hakkı geri geldi! İade ederken kargo ücreti ödenmeyecek

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Bu ürünlerde cayma hakkı geri geldi! İade ederken kargo ücreti ödenmeyecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet alışverişlerinde tüketicinin aleyhine olan düzenlemenin iptal edildiğini duyurdu. Karara göre; akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme (cayma) hakkı yeniden geçerli olurken, iade kargo ücreti de artık tüketiciden alınmayacak.

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve Avukat Kerim Bahadır Aktaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Mahmut Şahin, internetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir gelişmeyi aktardı. Buna göre, Danıştay, bazı elektronik ürünler ve motosikletlerde tüketicilerin cayma hakkını sınırlandıran düzenlemeleri iptal etti. Kararla birlikte akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı yeniden kullanılabilecek. İade sürecinde kargo bedelinin tüketiciye yüklenmesinin de önüne geçildi.

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"DANIŞTAY 'İPTAL EDİLECEK' DEDİ"

"Türkiye'de kanunlar, yönetmelikler çıkıyor ve insanlar buna uyuyor, uymak zorunda." diyen Şahin, "Fakat bu kanunlar, yönetmelikler çıkarken böyle bir sırça köşklerden bakılarak çıkartılıyor. Hayatın gerçeklerine, sahaya uymayan yönetmelikler ve kanunlar çıkıyor. Bu da bizi rahatsız ediyor. Bunu kendimize, ülkemize, bakanlıklara yakıştıramıyoruz. Tüketicinin hak etmediği bir muameleyi kabullenemiyoruz. Açılan bu davanın sebebi de Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik maalesef sermayenin gözüyle çıkartılmış, sermayenin isteği üzerine çıkartılmış. Sermayeye 'rica etsem bana bir yönetmelik yaz' desen ancak bu kadar yazabileceği bir yönetmelik Ticaret Bakanlığı'nda, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nde çıkartılıyor. Tüketiciyi korumakla ilgili genel müdürlük, sermayenin isteği üzerine adeta bir yönetmelik yapmış. Bu da geldi, Danıştay'a çarptı ve Danıştay da 'Hayır, böyle bir yönetmelik olmaz, iptal edilecek' dedi. Biz davayı açtığımızda, 3-4 defa yönetmeliğin yürürlüğünü uzattılar, yani başlangıç tarihini. Çünkü davanın açıldığını biliyorlar, kaybedeceklerini de hissettiler ve sonunda da dava bitti" diye konuştu.

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"HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise, "Bu almış olduğumuz karar Türk sivil toplum hayatı bakımından hayati noktadadır. Çünkü sermayenin arzusuyla ihdas edilmiş bir düzenlemenin tüketicinin hak arayışında mütemmim cüzü olan sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından ne şekilde ve ne gayretle durdurulabileceğini göstermiş olduğu için bu hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu muvaffakiyeti elde etmek birçok diğer hususta da yine tüketici gibi derneklere ilham olacağını da düşünüyoruz. Süreç başladığında en temel ve geniş mantıkla şu vardı. Kargo bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin bir hüküm konulmuştu. Burada Türkiye çapında ciddi bir yankı uyandırdı ve Tüketiciler Birliği'nin talebi üzerine açılan davayla birlikte yürütmeyi durdurma aldı. Bu yürütmeyi durdurmanın akabinde ilgili mercilerdeki kişiler tarafından sürecin önemi fark edilmiş olacak ki, yürütmeyi durdurma alınan hükümler birden yönetmelikten çıkartıldı. Yani dava devam ederken hata fark edildi ve düzeltildi. Devamında ise yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da, kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. İnternet üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde 6502 sayılı kanunun 48. maddesi, bağlı atfen tevil yoluyla 172. maddesi ve anayasanın 124. maddesi gereğince bizim elimizde bulunan birtakım haklar, bir yönetmelikle keyfi bir şekilde elimizden alınmıştı. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de almış olduğumuz kararla birlikte yönetmelikten tamamıyla kaldırıldı. Vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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