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İstanbul’da turist ile bakkal arasında “kartla ödeme” tartışması

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İstanbul’da turist ile bakkal arasında “kartla ödeme” tartışması
Fotoğraf Başlığı İstanbul’da turist ile bakkal arasında “kartla ödeme” tartışması

İstanbul’da bir bakkaldan fıstık almak isteyen turist ile işletmeci arasında kartla ödeme nedeniyle tartışma çıktı. Turist, kartla ödeme yapabilmesi için daha fazla ürün almasının istenmesi üzerine alışverişten vazgeçti. İşletmecinin turiste küfür ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

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İstanbul’da bir turist ile bakkal işletmecisi arasında yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan videoya göre turist, bakkaldan yalnızca bir paket fıstık almak istedi. Ödemeyi banka ya da kredi kartıyla yapmak isteyen turiste, kart kullanılabilmesi için daha yüksek tutarda alışveriş yapması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine turist, daha fazla ürün almak istemediğini belirterek alışverişten vazgeçti.

“ARTIK SATIN ALMAK İSTEMİYORUM”

Görüntülerde turistin işletmeciye, sadece bir ürün almak istediğini fakat kendisine satış yapılmadığını söylediği duyuluyor.

Turist daha sonra “Artık satın almak istemiyorum” diyerek dükkândan ayrılmak istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletmecinin turistin arkasından ağır küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığı görüldü.

İstanbul’da turist ile bakkal arasında “kartla ödeme” tartışması
Başlık Resmiİstanbul’da turist ile bakkal arasında “kartla ödeme” tartışması

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Turistin kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, taraflar arasında kartla ödeme konusunda başlayan tartışmanın kısa sürede sözlü atışmaya dönüştüğü görülüyor.

Video sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcılar işletmecinin turistlere yönelik tutumunu eleştirdi.

Olayın İstanbul’un hangi ilçesinde yaşandığına ilişkin ise paylaşımda net bir bilgi yer almadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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