atv’nin yeni sezon yapımları arasında yer alan ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyor. Dizinin çekimleri devam ediyor.

atv’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan ‘Güneşin Doğduğu Yer’, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekran yolculuğuna başlamak için gün sayıyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin paylaştığı diziden yeni kareler geldi.

Burak Özçivit partneriyle aynı karede! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni kareler geldi

KENAN KOZAN VE LEYLA BREGER İLK KEZ YAN YANA

Yapımın başrollerini üstlenen Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, dizide üstlendikleri Kenan Kozan ve Leyla Breger karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi.

İkilinin setten paylaşılan fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin kamera karşısındaki uyumu ve karakterler arasındaki enerjisi, dizinin izleyicilerde oluşturduğu merakı artırdı.

Burak Özçivit partneriyle aynı karede! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni kareler geldi

HİKAYE ALMANYA’DA BAŞLAYIP ADANA’DA DEVAM EDECEK

‘Güneşin Doğduğu Yer’, Almanya’da başlayan hikayesini Adana’nın sert ve tutkulu atmosferine taşıyacak. Farklı dünyalardan gelen karakterlerin kesişen hayatlarını konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Burak Özçivit partneriyle aynı karede! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni kareler geldi

Dizinin ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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