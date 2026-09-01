Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde "Alo Adalet 135" hizmetinin hayata geçirileceğini bildirdi. Peki, ALO 135 hattı nedir, ne için kullanılır?

Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların daha hızlı iletilebilmesi amacıyla Alo Adalet 135 hattını 1 Eylül itibarıyla pilot illerde kullanıma sundu. Uygulama ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet verecek.

Alo 135 hattı üzerinden vatandaşlar, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında başvuruda bulunabilecek.

ALO 135 ÜZERİNDEN BAŞVURU

Başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla alınacak. İletilen talepler Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına aktarılacak. Gerekli görülmesi halinde başvurular ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilecek.

Başvurunun ardından dosyaya ilişkin süreç ve yapılan değerlendirmeler hakkında vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Alo Adalet 135 uygulamasıyla uzun süren yargı süreçlerine ilişkin başvuruların daha hızlı ve güvenli şekilde ilgili birimlere ulaştırılması amaçlanıyor.

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