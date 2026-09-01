Muğla'da bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Balkondan eve giren yakınları odada Kaya'nın ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Akkaya'nın cansız bedenlerini buldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın ve bir erkek aynı dairede ölü olarak bulundu.

Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda bir dairede oturan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, uzun süre kapı zilini çalmalarına karşın cevap gelmeyince balkondan içeri girdi. Odada Berfin Zelal Kaya ve kadının eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet Akkaya (30) adlı kişinin cansız bedeni ile karşılaştılar.

Muğlada bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrasında bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olayla alakalı olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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