4 yıldır kayıp olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi! 6 şüpheli gözaltında

İstanbul'da 2022 yılında götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan ve o günden beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 2022 senesinde tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılmasının sonrasında kendisinden bir daha haber alınamayan kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla alakalı 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, 12 Eylül 2022’de tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım’ı bulmak için çalışma başlattı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ CEZAEVİNDE

Ekipler tarafından yapılan araştırmada, Yıldırım’ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi. Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. adlı kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt’taki evini gösterdiği belirlendi.

Çalışmalarda ayrıca F.D’nin 2024 senesinde “kasten öldürme” suçundan hükümlü olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.

Toplanan bilgi ve bulgular kapsamında çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım’ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi.

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5 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Olayla ilişkili olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu düşünülen 6 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul ve Sinop’ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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