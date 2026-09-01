Fenerbahçe ve Trabzonspor'u reddetti, Galatasaray'ı seçti

G.Saray, Porto’nun 22 yaşındaki millî yıldızını kadrosuna kattı. Mauro İcardi ile yolları ayırdıktan sonra Victor Osimhen’e alternatif arayan sarı kırmızılılar, bir ay önce 15 milyon avro isteyen Porto’yu 10+1 milyon avro bonservis bedeline ikna etti…

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray bombaları üst üste patlatmaya başladı. Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, şimdi de forvete takviye yaptı. Galatasaray, Porto’da forma giyen millî futbolcu Deniz Gül’ün işini bitirdi. Millî oyuncuyla bir ay önce ilgilenen Galatasaray, Porto’dan “Bonservisi 15 milyon avro” cevabını almıştı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’yi, sezon başında da Trabzonspor’u reddeden Deniz Gül, “Benim hayalim Galatasaray” diyerek Porto’dan transferine kolaylık sağlanmasını istedi.

Deniz çocukken sıkı bir G.Saray taraftarıydı.

YILLIK 1,5 MİLYON

Milan’ın golcüsü Santiago Gimenez’i 18 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralayan Porto, bu gelişme üzerine Deniz’in gidişine onay verdi. Üstelik bir ay önce kapıyı 15 milyon avrodan açan Porto, 10+1 milyon avroya ikna oldu. 22 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından Porto’ya ayrıca yüzde 10 pay verilecek. Sarı kırmızılı takıma dört yıllık imza atacak olan Deniz ise sezon başına 1,5 milyon avro kazanacak. Mauro İcardi’nin gidişinden bu yana forvet transferi için çalışan Galatasaray, Deniz Gül hamlesiyle hem Victor Osimhen’i yedeklemiş oldu hem de takımdaki yerli oyuncu sayısını artırdı.

GEÇEN YIL 7 GOL ATTI

Deniz Gül henüz 22 yaşında ve şimdiden A Millî Takım’da Vincenzo Montella’nın vazgeçmediği isimlerden biri. 1,92 metre boyundaki Deniz, geçen sezon Porto’da 44 maça çıkarken 7 gol attı, 2 de asist yaptı.

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