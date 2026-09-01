Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay %6,51 primle 14.335 puandan kapanış yaptı. Ağustosta “BİST TUM” endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında aylık getiriler %300’e yaklaştı. ‘En çok yükselen hisseler’ arasında ise borsanın yeni şirketinin zirvede yer alması dikkat çekti. Bu arada endeks için 14.000-14.600 bölgesine dikkat çekilirken; kısa vadede ağustos TÜFE, OVP ve TCMB faiz kararı bekleniyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ağustos ayının son işlem gününde %-2,1 değer kaybı yaşasa da geçen ayı yükselişle tamamladı. Endeks, ağustosta %6,51 primle 14.334 puandan kapanış yaptı.

Borsanın bu hareketi, nisanda kaydedilen %12,91’lik yükselişin ardından “en hızlı aylık prim” olarak da dikkat çekti.

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TCMB’NİN HAMLELERİ…

Geçen ay petrol fiyatlarının yüksek seyrini korusa da 100 doların altında kalması, TCMB’nin 3. Üçüncü Enflasyon Raporunda yıl sonu TÜFE tahminini yukarı revize ederek %28’e çıkarması ve “normalleşme” adımı kapsamında %37 olan politika faizine dönüş hamlesi; Borsa İstanbul’daki fiyatlamaları etkileyen ana unsurlar olarak öne çıktı.

Borsanın yenisi zirveye yerleşti! Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Ay sonunda SPK tarafından açıklanan yatırım fonu düzenlemelerinin etkileri, ağustos enflasyonu, OVP ve 10 Eylül TCMB faiz kararı ise yakın vadede izlenecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Analistler, BİST 100 endeksinde 50 günlük üssel ortalamaya işaret eden 14.257 ve 14.000 trend desteğinin kritik olduğunu, yukarıda ise 14.600’ün ilk direnç olarak öne çıktığını aktarıyor.

Borsanın yenisi zirveye yerleşti! Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada ağustosta BİST TUM endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş KARCL 151,50 TL %293,51 ISVEA 86,90 TL %82,03 TRHOL 3.135,00 TL %69,09 BIGEN 183,80 TL %65,59 BRLSM 24,48 TL %60,00 CRFSA 288,75 TL %59,18 ANELE 190,50 TL %57,44 KRDMA 66,65 TL %56,90 SELEC 333,50 TL %56,57 PASEU 241,20 TL %55,61

Listenin zirvesinde, temmuz ayının son gününde borsada işlem görmeye başlayan Kardemir Çelik Sanayi hissesi yer aldı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Geçen ay yine BİST TUM kapsamındaki şirketler arasında en çok gerileyen hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Senedi Kodu Fiyat (TL) Düşüş (%) HEDEF 84,25 -72,31 LIDER 32,54 -66,57 SURGY 31,40 -54,16 DCTTR 6,48 -44,47 CRDFA 25,00 -40,84 ALCTL 115,50 -35,83 MEGMT 44,26 -35,06 ALVES 1,44 -33,94 BALSU 9,94 -33,29 ARFYE 19,70 -32,76

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.