Girne'deki feribot faciasında 20 yaşındaki genç çocukları kurtarmaya çalışırken kayboldu

Girne’de 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise kaybolduğu feribot faciasında umutlu bekleyiş sürüyor. Kayıplardan 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan’ın, feribot batarken iki küçük kız çocuğunu kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Erdoğan’ın ablası, “İlk çocuğu kurtarıyor, diğerini almaya çalışırken feribot tamamen batmaya başlamış. Kendisi kurtulabildi mi bilmiyoruz” dedi.

Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Faciada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Olayın sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde kaptanın da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.

Kayıpların bulunması amacıyla denizden ve havadan çalışmalar devam ederken, Türkiye de arama faaliyetlerine destek için TCG IŞIN gemisini Girne’ye gönderdi. Derin deniz arama ve kurtarma imkanlarına sahip feribotun, enkaz çevresindeki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Girnedeki gemi faciasında 20 yaşındaki genç çocukları kurtarmaya çalışırken kayboldu

20 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN’DAN HABER ALINAMIYOR

Nefes’in haberine göre kayıp yolculardan biri, ailesiyle beraber KKTC’de ikamet eden 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan. Süleyman Erdoğan’ın, bir arkadaşıyla beraber birkaç günlüğüne Mersin’e gitmek için feribota bindiği öğrenildi.

23 yaşındaki ablası Aslı Erdoğan, kardeşinin facia esnasında önce diğer yolcuların tahliye edilmesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Erdoğan, aileye ulaşan bilgilere göre kardeşinin feribottan ayrılacağı esnada iki küçük kız çocuğunu fark ettiğini anlattı.

Girnedeki gemi faciasında 20 yaşındaki genç çocukları kurtarmaya çalışırken kayboldu

“ÖNCE ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ”

Aslı Erdoğan, kardeşinin arkadaşına “Bekle” diye seslendikten sonra ilk kız çocuğunu kurtardığını söyleyerek, ikinci çocuğa yardım etmeye çalıştığı esnada feribotun tamamen batmaya başladığını söyledi.

Erdoğan, kardeşinin kucağındaki çocuğu başka bir kişiye uzatarak “Çocuğu çıkar” dediğinin kendilerine aktarıldığını ifade etti.

Kardeşinin daha sonra feribottan çıkıp çıkamadığını bilmediklerini söyleyen Erdoğan, “Kendisi kurtulabildi mi bilmiyoruz, haber alamıyoruz. Zaten denizi sevmeyen bir insandı” ifadelerini kullandı.

Aile, Süleyman Erdoğan’dan gelecek iyi bir haberi beklerken arama kurtarma çalışmalarının sonuç vermesini umut ediyor.

Süleyman Erdoğan

KIZINA SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN HATAY’A GELİYORDU

Faciada kaybolan bir diğer yolcunun ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Nihat Pancar olduğu belirtildi.

Pancar’ın depremden sonra iş bulmak amacıyla KKTC’ye gidip gelmeye başladığı ve gemiye bindiği gün ailesine dönüşünü haber vermediği öğrenildi.

Pancar’ın eşi Özlem Pancar, eşinin gemide olduğundan haberi olmadığını söyledi.

Özlem Pancar, “Gemiye bindiğinden haberim yoktu. Umut ediyorum, arayacak. Depremden sonra iş bulmak için Kıbrıs’a gitmeye başladı” dedi.

21 YAŞINDAKİ KIZINA SÜRPRİZ YAPACAKTI

Nihat Pancar’ın akrabası Güldeniz Pancar ise Pancar’ın Hatay’a gelişini ailesine özellikle söylemediğini aktardı.

Pancar’ın 21 yaşındaki kızı Sanem’e sürpriz yapmak istediğini belirten Güldeniz Pancar, “Kızına sürpriz yapmak için Hatay’a geliyordu. Sürpriz olduğu için kimseye haber vermemiş” ifadelerini kullandı.

Ailesinin, Pancar’ın feribotta bulunduğunu facianın ardından öğrendiği belirtildi.

Girnedeki gemi faciasında 20 yaşındaki genç çocukları kurtarmaya çalışırken kayboldu

TCG IŞIN DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Kayıp 20 kişiye ulaşılması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Türkiye’den bölgeye gönderilen TCG IŞIN Kurtarma ve Yedekleme Gemisi de arama çalışmalarına destek veriyor. Geminin sahip olduğu gelişmiş su altı arama sistemleriyle batık çevresinde inceleme yapılması ve kayıp yolculara ilişkin yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Facianın nedenine ilişkin soruşturma da devam ederken, tutuklanan 9 kişinin sorumluluklarının ve geminin teknik durumunun ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.

Kayıp yakınlarının Girne’deki bekleyişi sürerken, aileler gelecek iyi bir habere umutla tutunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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