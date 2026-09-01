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Spor

Rafael Leao kasayı doldurdu: Galatasaray'a imza attı, Sporting yine kazandı

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Rafael Leao kasayı doldurdu: Galatasaray'a imza attı, Sporting yine kazandı

Portekiz kulübü Sporting, altyapısından yetişen ve 2017–2018 sezonunda A takımında forma giyen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'nun şimdiye kadar yaptığı 3 transferden yaklaşık 22 milyon euro kazandı.

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Galatasaray'ın 38 milyon euro bonservis karşılığında Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a toplam 21,89 milyon euro kazandırdı.

20 MİLYON EURO TAZMİNAT

Sözcü'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Sporting tesislerine yapılan taraftar saldırısının ardından sözleşmesini tek taraflı feshedip, Lille'e imza attı. Lille, Milan'ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting'e 20 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiRafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON YETİŞTİRME BEDELİ 1,14 MİLYON EURO

Portekizli yıldızın, Milan'dan Galatasaray'a transfer olmasıyla, Sporting yetiştirme bedeli kapsamında 1,14 milyon euro almaya hak kazandı. Leao'nun, 2019 yılında Lille'den Milan'a 30 milyon euroya transfer olduğu dönemde Sporting, yine yetiştirme bedeli olarak 750 bin euro kazanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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