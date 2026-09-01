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2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de

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2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de
Fotoğraf Başlığı 2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYMde

2026 YKS yerleştirme ve üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih süreci gündeme geldi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanların açıklanmasını beklerken gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzuna çevrildi

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2026 YKS'de üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta tamamlanmasıyla ek yerleştirme süreci için bekleyiş başladı. Üniversitelerden ÖSYM'ye bildirilecek boş kontenjanlar, ek tercih döneminin ayrıntılarının belirlenmesinde esas alınacak.

2026 YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 1 Eylül itibarıyla ÖSYM'nin 2026 YKS duyuruları arasında ek yerleştirme kılavuzu ve kesin tercih takvimi bulunmuyor. Aayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu beklemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih işlemleri 25-30 Eylül arasında alınmıştı.

Ek yerleştirme işlemleri, üniversitelerdeki kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle gerçekleştirilecek. İlk yerleştirme sonucunda boş kalan veya bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Ardından ÖSYM merkezi ek yerleştirme işlemlerini başlatacak.

2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYMde
Başlık Resmi2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYMde

BOŞ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

2026 YKS ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi, elektronik kayıt süreci ise 26 Ağustos'ta tamamlandı. Kayıtların ardından üniversitelerin boş kalan kontenjanları bildirmesiyle ek yerleştirmeye açılacak ön lisans ve lisans programlarının kesin listesi oluşturulacak.

2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYMde
Başlık Resmi2026 YKS üniversite ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYMde

YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gerekli koşulları karşılamaları halinde ek yerleştirmeye başvurabilecek. Genel yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme için başvuramayacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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