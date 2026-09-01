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Dünya

O hız sınırını aşan yandı! Belçika'da yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi

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O hız sınırını aşan yandı! Belçika'da yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi
Fotoğraf Başlığı O hız sınırını aşan yandı! Belçikada yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi

Belçika'da saatte 20 kilometreden fazla hıza ulaşabilen elektrikli skuter kullanıcılarının kask takmasını zorunlu hale getiren düzenleme, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Ülkedeki yeni zorunluluğa uymayanların cezası belli olurken, Belçika, yeni düzenlemeyle birlikte benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu.

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Belçika'da elektrikli skuter kullanımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenleme 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı. Düzenlemeye göre, azami hızı saatte 20 kilometrenin üzerinde olan elektrikli skuterleri kullananların kask takması zorunlu oldu.

ARACIN ULAŞABİLECEĞİ EN YÜKSEK HIZ DİKKATE ALINACAK

Kask zorunluluğunda skuterin kullanım sırasında yaptığı hız değil, aracın tasarım gereği ulaşabileceği en yüksek hız dikkate alınacak. Böylece, saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen skuterlerin daha düşük hızda kullanılması halinde de kask takılması gerekecek.

Kullanıcılar, moped veya bisiklet kaskları takabilecek. Azami hızı saatte 20 kilometreyi aşmayan elektrikli skuterler ise kask zorunluluğunun dışında tutulacak.

O hız sınırını aşan yandı! Belçikada yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi
Başlık ResmiO hız sınırını aşan yandı! Belçikada yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi

CEZASI BELLİ OLDU

Yeni kask zorunluluğuna uymayanlara 64 euro (yaklaşık 3584 TL) para cezasının yanı sıra 10,67 euro idari işlem ücreti uygulanacak.

Brüksel'de elektrikli skuterlerin hızı saatte 20 kilometreyle sınırlandırıldığından, bu hızın üzerine çıkamayan paylaşımlı elektrikli skuterler kask zorunluluğunun dışında kalacak.

Belçika, yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu.

O hız sınırını aşan yandı! Belçikada yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi
Başlık ResmiO hız sınırını aşan yandı! Belçikada yeni dönem: Skuter kararı yürürlüğe girdi

Belçika'da kamuya açık yollarda elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometreden hızlı kullanılması yasaklanmıştı. Ülkede elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların karıştığı kazaların sayısında da artış yaşandı. Ülkede geçen yıl elektrikli skuterlerin karıştığı kazalarda yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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