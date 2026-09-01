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KYK yurt ücretleri belli oldu! 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?

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KYK yurt ücretleri belli oldu! 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?
Fotoğraf Başlığı KYK yurt ücretleri belli oldu! 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?

Devlet destekli konaklama imkanı sunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, uygun fiyatları ve farklı oda seçenekleriyle öğrenciler için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri belli oldu. Geçen seneye göre yurt ücretleri 23,3 oranında arttı. Peki, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)yurt başvuru maratonu geride kaldı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından ücretlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine zam geldi.

KYK yurt ücretleri belli oldu! 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?
Başlık ResmiKYK yurt ücretleri belli oldu! 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KYK yurt ücretlerine yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yüzde 23,3 oranında zam geldi. Buna göre en düşük KYK yurt ücreti aylık 1.290 TL’den 1.590 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin barınma maliyetini artıran zamla birlikte, yurt ücretlerinde aylık 300 TL’lik artış yaşandı. Yeni ücretler 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak.

YURT ÜCRETİ VE GÜVENCE BEDELİ İŞLEMLERİ

1. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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