Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında 10 yıldır nalburluk yapan Osman Özbek, dükkanına gelip giden arıcıların tavsiyesi ve sohbetleriyle merak sardığı arıcılıkta büyük bir başarıya imza attı. Günün yorgunluğunu ve iş stresini atmak amacıyla 3 kovanla hobi olarak başladığı meslekte sınırları aşan Özbek, kovan sayısını 250’ye kadar çıkardı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 kovanla hobi olarak arıcılığa başlayan Osman Özbek, işin içine girdikçe arıcılığın inceliklerini öğrendiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Özbek, Yozgat Arıcılar Birliği’ne de üye olarak üretimini profesyonel bir boyuta taşıdı.

Koloni gücünü artırmak ve üretim kapasitesini büyütmek amacıyla önemli bir adım attıklarını vurgulayan Özbek, kendi işletmesi için 100 adet ana arı üretti. Ürettiği ana arıların kesinlikle satış amacına yönelik olmadığının altını çizen Özbek, bu üretimi tamamen kendi kovan sayısını artırmak ve mevcut kolonilerini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gelecek sezona daha güçlü girmeyi planlayan başarılı arıcı, bahar aylarında kovan sayısını 350-400 bandına çıkarmayı hedefliyor.

Hobi olarak arıcılığa başladı: 3 kovanı vardı, şimdi sayıyı 250 kovana çıkardı

"KOVAN SAYIMIZI 250’YE KADAR YÜKSELTTİK"

Osman Özbek 3 kovanla başladığı arıcılıkta profesyonel arıcılığa doğru yol aldığını belirterek "Köyümüzde Ordulu arıcılar vardı. Onlarla muhabbet ederken ilgimi çekti. 3 kovan arı ile hobi olarak başladım. Arı sayımızı yükselttik. Kovan sayımızı 250’ye kadar yükselttik. Araplı Kasabası’nda nalburum, esnaflık yapıyorum. Arıcılarla malzeme alırken tanıştık. İş stresine günün yorgunluğuna iyi geldiğini düşündüm. İlk başlarda başaramayacağımı zannettim. İşin içine girince, arının teferruatını anlayınca yaptığına değer bir meslek." dedi.

Hobi olarak arıcılığa başladı: 3 kovanı vardı, şimdi sayıyı 250 kovana çıkardı

"1 SENE ÇIRAKLIĞINI YAPTIKTAN SONRA BU İŞE BAŞLAYABİLİRLER"

Büyükşehirlerdeki strese karşı arıcılığın çözüm olabileceğini söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir meslek ve iş kapısı olarak öneriyorum. Arıcılar Birliği’ne de üyeliğimiz var. Arıları daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Yapmayı düşünenler varsa tavsiye ediyorum, geliri diğer mesleklere göre güzel, iş stresi de yok. Kendi işini kurmak isteyen varsa devlet destekli, hibe destekli de yapabiliyoruz. 1 sene çıraklığını yaptıktan sonra bu işe başlayabilirler. Ürettiğimiz ana arılar burada kendimiz için ürettik."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sorgun Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISorgun

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