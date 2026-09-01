ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros isimli kadın, polisin açtığı ateş sonucu öldü. Saldırganın yaraladığı 32 yaşındaki kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Times Meydanı'nda dehşet anları yaşandı.

ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Saldırgan ve 1 kişi hayatını kaybetti

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yerel saatle 16.30 sularında bir kadın ile bir erkeği bıçaklayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros, bölgedeki polis noktasının yakınında ekiplerin bıçağı bırakma uyarısına uymaması sonucu vuruldu. Cisneros'un olay yerinde öldüğü bildirildi.

ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Saldırgan ve 1 kişi hayatını kaybetti

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, yaralanan bir erkeğin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Saldırgan ve 1 kişi hayatını kaybetti

SALDIRGANIN AKIL SAĞLIĞI GEÇMİŞİ VAR

NYPD Komiseri Jessica Tisch'in açıklamalarına göre olay "rastgele ve sebepsiz bir saldırı" gibi görünüyor. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın akıl sağlığı geçmişinin olduğu belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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