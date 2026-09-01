Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

2026-2027 balıkçılık genel av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

4,5 aylık av yasağı sona erdi. 1 Eylül itibarıyla balıkçılık av sezonu açıldı. İstanbul'da sezon açılışı Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın katılımıyla Sarıyer Kireçburnu sahilinde yapıldı. Açılış töreninde balıkçılar için İstanbul İl Müfütüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel de dua okudu.

"BEREKETLİ BİR AV SEZONU DİLİYORUM"

Törende konuşan, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "İlimizde 14 bini aşkın balıkçımız, 48 Su Ürünleri Kooperatifimizin ortağı konumundalar. 57 balıkçı barınağımız ile onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız balıkçılarımızın faaliyetlerini daha uygun, daha güvenli ve sürdürülebilir koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak, denizlerimizdeki kaynaklarımızı korurken balıkçılığımızı güvence altına almak. Balıklarımızın yılda en az bir kez üremelerine imkan sağlamalıyız. Birlikte gelecek nesillere suyla, hayatla ve bereketle dolu denizler bırakmalıyız. Bütün balıkçılarımıza kazasız, bereketli ve bol mahsullü bir av sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Başlık ResmiBeklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

"VİRA BİSMİLLAH, RASTGELE"

Balıkçılığın kutsal bir iş olduğunu ve balıkçılığın insanoğlu var olduğundan beri olan tarımdan eski bir meslek olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise "Denizcilik deniz aşkı olmadan yapılacak bir meslek değil. Bu saatte çıkıyorsunuz gün ağarana kadar çalışıyorsunuz bu herkesin yapabileceği bir iş değil, bütün balıkçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun. Ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız o kadar ucuz balık yiyeceğiz. Hem sağlıklı hem doğal bütün sofraların en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" dedi.

Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Başlık ResmiBeklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Bu yıl palamutun bol olacağını bekleyen Balıkçı Reisi Ahmet Bakar da şunları söyledi:

"BU YIL BOL BOL PALAMUT YİYECEĞİZ"

"2026-2027 sezonu inşallah bu gece 00.00 itibariyle açılıyor. Öncelikle balıkçı arkadaşlarıma bu sezon hayırlı uğurlu, kazasız belasız geçsin diyorum. Bu sene palamut balığının görüntüleri çok. İnsanlarımız doya doya palamut, sarıkanat, çinekop yiyecek. Bu sene denizlerimiz çok verimli gözüküyor. Geçen sene çok hamsi oldu ama pek fazla tatmin etmedi. Herkes dondurucularını bol bol doldursun bir dahaki sene bu palamutu bulamayabiliriz"

Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Başlık ResmiBeklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

BAKAN YUMAKLI DA AÇILIŞ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek törene katılan protokol üyeleriyle denize balık bıraktı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrası dikkat
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
Kritik davalar peş peşe görülecek!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vlahovic hat-trick yaptı, Kartal yarım düzine gol attı
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
NASA DUYURDU
NASA DUYURDU
Washington'da tarihi anlaşma! Türkiye imzayı attı
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
Uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, stres, baş ağrısı…
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor, Diyarbakır'da 90'da yıkıldı
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Mekke İttifakı ve Türk dünyası hattında yeni dönem
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
5 YILLIK İMZA!
5 YILLIK İMZA!
Deniz Gül, İstanbul devi için geliyor
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar...
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Şimşek’ten petrol mesajı: Dezenflasyon süreci devam edecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci devam edecek
Kaydet
İkinci elde 'gümrük' riski! 'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrasında dikkat
İkinci elde 'gümrük' riski!
Kaydet
Yetkisiz kişi ve yapılara son verilecek! Hasar ihbarında ALO 193 dönemi başlıyor
Hasar ihbarında ALO 193 dönemi başlıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.