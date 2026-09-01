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Ekonomi

Yetkisiz kişi ve yapılara son verilecek! Hasar ihbarında ALO 193 dönemi başlıyor

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Yetkisiz kişi ve yapılara son verilecek! Hasar ihbarında ALO 193 dönemi başlıyor

Trafik kazası ve araç hasarlarında vatandaşların sigorta şirketlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak ALO 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikâyet Hattı bugün devreye giriyor. Yeni sistemle hasar bildirimleri tek merkezden yapılırken, vatandaşların mağdur edilmesine yol açan yetkisiz hasar takip yapılanmaları ve hasar çeteleriyle mücadele de güçlendirilecek.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Trafik kazası veya araç hasarı sonrası sigorta şirketine daha hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmayı hedefleyen yeni dönem bugün başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen ALO 193 Sigorta Hasar İhbar ve Şikâyet Hattı ile vatandaşlar hasar bildirimlerini tek merkezden yapabilecek.

Böylece trafik kazası veya araç hasarı sonrası farklı sigorta şirketleriyle tek tek iletişim kurulmasının önüne geçilerek değer kaybı ve tazminat süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturulacak.

Başvurunun merkeze ulaşmasıyla ihbar, ilgili sigorta şirketine yapılmış sayılacak. Başvuru bilgilerinin kendisine iletilmesinin ardından sigorta şirketi, en geç takip eden iş günü içerisinde çağrı merkezi aracılığıyla başvuru sahibiyle iletişime geçecek. Vatandaşa tazminat ödemesi için gerekli bilgi ve belgeler, kaza tespit tutanağı, kusur oranının belirlenmesi, ekspertiz işlemleri ve tahmini onarım süreci hakkında bilgi verilecek. Araç hasarıyla birlikte değer kaybı hesabının da yapılacağı bildirilecek.

Türkiye Sigorta Birliği’nden yapılan açıklamada ALO 193’ün yalnızca hasar ihbar süreçlerini kolaylaştırmayacağını; vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip yapılanmalarıyla mücadelede de önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Sistemin tamamlayıcı bir başvuru mekanizması olduğu ifade edildi. Hasarın değerlendirilmesi, eksper atamaları, tazminat süreçleri ve müşteri iletişiminin her sigorta şirketinin kendi hasar yönetim sistemi ve uzman kadroları tarafından yürütülmeye devam edeceği açıklandı.

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ŞİKÂYETLER DE BU HATTA

ALO 193, yalnızca trafik ve kasko hasarlarının bildirileceği bir merkez olarak çalışmayacak. Sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili, belirlenen konulardaki şikâyetler de bu kanal üzerinden iletilebilecek.

‘HASAR ÇETELERİ’NİN MİLYARLIK VURGUNUNA ENGEL OLACAK

SEDDK Başkanı Davut Menteş, ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile kazazedelere illegal yapılardan önce ulaşacaklarını belirterek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçekleşmekte ve bu illegal yapı (hasar çeteleri) yüz binlerce ihtilaf üretmektedir. Bu yapının bu hacimde bir işten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviyelerinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Sigorta sektörü otoritesi olarak, yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği bu büyüklükteki bir vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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