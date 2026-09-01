TÜRKÖK’te bağışçı adayı bir milyonu geçti! Yanlış bilgiler gönüllülüğü düşürüyor

Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİNSENDER) Başkanı Çiğdem Kuzucu, kök hücre bağışının önemine vurgu yaparak, TÜRKÖK’teki (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) bağışçı havuzuna ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Kuzucu, 2024 yılında 107 bin 214 yeni kök hücre bağışçı adayı kaydedildiğini, Haziran 2026 itibarıyla toplam bağışçı adayı sayısının 1 milyon 231 bini aştığını, bugüne kadar 36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi gerçekleştirildiğini ve 8 bin 500 kişiden kök hücre toplandığını söyledi. Kök hücre bağışı konusunda sahada en sık karşılaştıkları duygunun korku olduğunu belirten Kuzucu, bu korkunun temelinde çoğu zaman eksik veya yanlış bilginin bulunduğunu ifade etti.

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Kök hücre bağışına ilişkin en yaygın yanlışlardan birinin işlemin mutlaka omurilikten ve çok ağrılı şekilde yapıldığı yönündeki algı olduğunu ifade eden Derneğin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, kök hücrelerin çoğu zaman kandan toplanabildiğini kaydetti. Hematolog Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı da löseminin yalnızca çocuklarda görüldüğü yönündeki yanlış algıya dikkati çekti. Löseminin erişkinlerde ve ileri yaşlarda da görülebildiğini belirten Sarı, hastalığın mutlaka umutsuz bir tablo anlamına gelmediğini vurguladı. Sarı, son yıllarda hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler, hücresel tedaviler ve kök hücre nakli alanındaki gelişmeler sayesinde geçmişte tedavisi oldukça güç olan bazı lösemi türlerinde dahi başarılı sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti.





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