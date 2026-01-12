Zonguldak’ta 26 yıldır avukatlık yapan Mesut Avcı, 7 yıl önce gönüllü olduğu kök hücre bağışıyla Fransa’da yaşayan 9 yaşındaki bir çocuğa umut olurken, “Bir insanın hayatına dokunmak tarifsiz bir mutluluk” dedi.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 26 yıldır avukatlık yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Mesut Avcı, 2017’de Türk Kızılay’a rutin olarak yaptığı kan bağışı sırasında gönüllü kök hücre donör adayı olma isteğini belirtmesi üzerine kendisinden fazladan bir tüp kan alındı.

Aradan geçen 7 yılın ardından kök hücre bağışının Fransa’da yaşayan 9 yaşındaki bir çocukla uyuştuğu bilgisi Avcı’ya telefonla iletildi. Türk Kızılay’a davet edilen, burada doğrulama testleri yapılan Avcı’ya testlerde yüzde 98’in üzerinde uyum olduğu bilgisi aktarıldı.

Avukat, Ankara Onkoloji Hastanesine davet edilerek burada kapsamlı sağlık taramasından geçirildi ve işlemlerin ardından ağustos ayında ilik nakli işlemi yapıldı. Avcı, hiç tanımasa, belki de hiç tanımayacak olsa da bir insanın hayatı için ümit olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

