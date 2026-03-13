Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde olduğu için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Binlerce eser gün yüzüne çıkarılıp kültür varlığımıza eklendi. Bin yılı aşkın bir tarihe sahip su sarnıcı da bunlardan biriydi. Çok özel ve yeni teknikler kullanarak bu yapıları Cerahpaşa'da bulunan başka bir alana taşıdık. İlk kez İstanbul'da 3 boyutlu bir tarihi yapı bir yerden başka bir yere başarıyla nakledildi.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de burada yer alıyor. 2019'da bunu tamamlamıştık. 3 yıl içince verilen sözleri tutmuştuk. Bir mirasa sahip çıktık. Ancak 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler müze protokolünün de başına geldi. Temel atmama siyasetinin kurbanı oldu. İBB yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmedi.

İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını dilinden düşürmeyenler onun mirasına sahip çıkmadı. Sırtlarını döndüler. Biz çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik. 6 Şubat depreminin ardından ise betonerma binaları devre dışı bıraktık.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası