ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü
2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme gösteren ABD ekonomisi, dördüncü çeyrekte beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü.
ABD ekonomisinde 4. çeyrek için ikinci ön veri açıklandı. ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde beklentinin altında büyüdü.
ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüme kaydetti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 1,4 olması yönündeydi.
Ekonomi önceki çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.
