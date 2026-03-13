Kaydet

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Özellikle Cuma namazı çıkışında yoğunlaşan operasyonlarda, cami önlerini mesken tutan dilenciler tek tek yakalanarak zabıta kontrol noktasına götürüldü. Denetimler sırasında yakalanan bir dilencinin, üzerindeki paraları zabıta personeline uzatarak "Al senin olsun" diyerek teklifte bulunması ise çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bazı dilencilerin ekiplere direnerek zorluk çıkardığı operasyon sonucunda, el konulan paralar kamuya aktarılırken dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

